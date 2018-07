Die Berlinische Lebensversicherungs AG, Berlin-Wiesbaden, (Großaktionäre Allianz Versicherungs-AG und Münchner Rückversicherung mit je 40 % bei 3,12 Mill. DM AK, konnte 1961 ihren Versicherungsbestand auf 1,37 (1,20) Mrd. DM erhöhen, der Neuzugang war 233 Mill. DM. Die Beitragseinnahmen stiegen auf 68,02 (59,17) Mill. DM, die Vermögenserträge auf 18,63 (15,41) Mill. DM, die festen Kapitalanlagen auf 303,0 (262.0) Mill DM, die Versicherungsleistungen auf 20,33 (17,86) Mill. DM. Aus dem Betriebsüberschuß von 14,63 (12,64) Mill DM verbleiben nach Zuweisung von 14,43 (12,44) Mill. DM an die Gewinnrückstellung der Versicherten wieder 0,20 Mill. DM Gewinn, woraus wieder 12 % Dividende auf das eingezahlte AK von 1,68 Mill. DM verteilt werden.

Die Prämieneinnahmen der Deutsche Kranken-Versicherungs-AG., Köln, stiegen im Berichtsjahr (1961) um 14,1 %. Die Prämien und Nebenleistungen der Versicherungsnehmer beliefen sich auf 229,5 Mill. DM (i. V. 201,2 Mill. DM). Der Marktanteil stellt sich hiernach auf 16,4 % (i. V. 16 %). In der Krankheitskostenversicherung mit 16,9 % (i. V. 16,6 %) und in der Tagegeldversicherung mit 35 % (i. V. 30,5 %) lag der Marktanteil noch darüber. Den Prämieneinnahmen standen die im Geschäftsjahr gezahlten Erstattungsleistungen von 143,4 Mill. DM (i. V. 131,5) gegenüber. Die Schadenquote stellte sich damit auf 63 % (i. V. 65,9 %). Einschließlich der Erhöhung der Schadenrückstellung um 4,5 lag die Schadenquote bei 64,9 % (i. V. 67,4 %). Der Rückstellung für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung wurden 0,9 Mill. DM zugeführt. Für 1961 ist in den Krankheitskostentarifen wieder eine Rückvergütung bis zu 6 Monatsbeiträgen bei schadenfreiem Verlauf vorgesehen. Unter Berücksichtigung aller von der Gesellschaft zur Erfüllung der Verträge für die Versicherten aufgewendeten Beträge ergab sich eine Leistungsquote von 81,6 %. Die Verwaltungskosten beanspruchten im wesentlichen, bedingt durch die tariflichen Gehaltsanhebungen, einen auf 5,7 % (i. V. 5,5 %) leicht erhöhten Teil der Prämieneinnahmen. Am 31. Dezember 1961 waren bei der Gesellschaft in Einzelverträgen 1,224 (i. V. 1,147) Millionen Personen versichert. Aus dem ausgewiesenen Reingewinn wird eine Bardividende von wieder 10 % des eingezahlten Grundkapitals und eine Einzahlung von 3 % des Aktienkapitals geleistet, das danach mit 62 % eingezahlt sein wird. Bezogen auf das eingezahlte Kapital, beträgt die Gesamtdividende (Bardividende + Einzahlung) 15,1 % (i. V. 14,4 %). Zum Nachfolger des verstorbenen Dr. Goudefroy wurde Gen.-Dir. Dr. Gerd Müller gewählt. ga.

Die „Alte Volksfürsorge“ Gewerkschaftlich-Genossenschaftliche Lebensversicherungs AG, Hamburg, blickt Ende dieses Jahres auf ihr fünfzigjähriges Bestehen zurück. In dem Geschäftsbericht heißt es, daß sich die Gesellschaft im verflossenen Jahre anhaltend gut entwickelt habe. Der Neuzugang an Versicherungen in der Kleinlebens- und Großlebensversicherung belief sich auf rund 318 000 (302 000) mit 562 (456) Mill. DM Versicherungssumme; das entspricht gegenüber dem Vorjahre einer Steigerung der Stückzahl um 5,3 % und der Versicherungssumme nach um 23,2 % Ende 1961 zählte der Gesamtbestand 3,98 (3,75) Mill. Versicherungen mit einer Versicherungssumme von 3,8 (3,3) Milliarden DM; der Nettozugang belief sich auf rund 550 Mill. DM Versicherungssumme. Der Anteil der Großlebensversicherungen am Gesamtneuzugang ist auch im Berichtsjahr wieder erheblich gestiegen. Die Gewinnanteile für Kleinlebensversicherungen sind wiederum auf 28 % des gewinnberechtigten Jahresbeitrags festgesetzt worden. Die jährlichen Gewinnanteile der prämienpflichtigen Großlebensversicherungen stiegen je nach Beginnjahr von 17 % bis auf 56 % der gewinnberechtigten Jahresprämie an. Der Rückstellung für Beitragsrückerstattung wurde im Berichtsjahr ein Betrag von 62,9 (55,6) Mill. DM zugewiesen. Die Versicherungsleistungen betrugen einschließlich Gewinnanteile rund 45,5 (37,1) Mill. DM. Die Kapitalanlagen bezifferten sich Ende 1961 auf rund 1,2 Milliarden DM (974,0 Mill. DM). An dem Zuwachs von rund 226 Mill. DM sind u. a. der Grundbesitz mit 31,1 Mill. DM, Hypothekendarlehn mit 136 Mill. DM und Schuldscheinforderungen mit 57,1 Mill. DM beteiligt. Die Vermögenserträge stiegen von 58,4 Mill. DM im Jahre 1960 auf 69,7 Mill. DM. Mit Wirkung vom 1. Januar 1961 wurde der Versicherungsbestand der Saarländischen Volksfürsorge auf die Muttergesellschaft, die „Alte Volksfürsorge“, übertragen und die Saarländische Volksfürsorge aufgelöst. Die „Alte Volksfürsorge“ unterhält im Saargebiet nunmehr wieder eigene Geschäftsstellen. Im ersten Quartal 1962, das ebenfalls eine gute Entwicklung der „Alte Volksfürsorge“ zeigt, bestanden mehr als 4 Millionen Versicherungen mit über 4 Milliarden DM Versicherungssumme. s

Die Mannheimer Versicherungsgesellschaft schüttet für das Geschäftsjahr 1961 14 % Dividende aus und braucht dazu 840 000 DM; außerdem werden den offenen Rücklagen 842 000 DM zugeführt. Dieser gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegene Reingewinn ist auf einige Sondereinnahmen, insbesondere von der Tochtergesellschaft, der Mannheimer Leben, zurückzuführen, aber auch das technische Geschäft hat etwa den gleichen Überschuß des Vorjahres von 1,4 Mill. DM erbracht. Die Gesamtprämie ist um annähernd 11 % auf 90,4 Millionen DM gestiegen. Hervorzuheben ist das günstige Ergebnis in der Kraftfahrzeugversicherung; selbst in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ist ein Gewinn zu verzeichnen Die Vermögensanlagen der Gesellschaft sind auf 62 Mill. um 13,3 % gestiegen. Für das Jahr 1962 wird ein Anhalten des Prämienwachstums etwa in der gleichen Höhe wie im Vorjahr berichtet. Der Schadensverlauf ist wie bei den meisten Gesellschaften durch die Hamburger Hochwasserkatastrophe, jedenfalls in der Transportversicherung, vorbelastet.

Die Mannheimer Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Mannheim, die Anfang dieses Jahres auf das 40jährige Bestehen zurückblickte, hat 1961 zum erstenmal ein Neugeschäft von über 100 Mill. DM (33 % Zunahme gegenüber-, dem Vorjahr) verbucht, das den Versicherungsbestand auf rund 450 Mill. DM gebracht hat, die Beitragseinnahme stieg auf 21,7 (18,4) Mill. DM, die Vermögensanlagen auf 77 (65) Mill. DM. Der Beitragsrückerstattung wurden 2,6 Mill. DM zugeführt, womit diese Rückstellung unter Berücksichtigung der ausgeschütteten Beträge nunmehr 12 (10,14) Mill. DM erreicht hat. Für 1961 wird 14 % (davor zweimal 12 %) Dividende auf 1,5 Mill. DM eingezahltes Aktienkapital (nom. 2 Mill. DM) gezahlt.