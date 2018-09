„Boccaccio 70“ (Italien; Verleih: Europa): Luchino Visconti, der Regisseur der dritten Episode dieses Films (die erste, von Mario Monicelli, ist weggefallen), hat das Ergebnis des Gesamtwerks in einem Interview als „einfach katastrophal“ bezeichnet. Und man muß ihm recht geben – ausgenommen freilich seine eigene Episode! Diese Geschichte einer schwerreichen jungen Frau, die dahinterkommt, daß ihr angeheirateter, Graf sie gleich mit einem ganzen. Callgirlring betrogen hat, und die nun von ihm verlangt, daß er sie, soll sie mit ihren Millionen bei ihm bleiben; für jedes Zusammensein bezahlt (er tut es!), ist von jener ätzenden sozialkritischen Schärfe, die noch fast alle Filme Viscontis. ausgezeichnet hat. Inszeniert ist das mit einer verfremdenden opernhaften Schwere, die an den Nerven zerrt, zerren soll. In Fellinis Episode häufen sich die Vulgaritäten, die schon „La dolce vita“ verdarben, nun noch mehr. Außerdem stimmen einfach Fellinis Alternativen nicht: Der Typ des Moralapostels, den er lächerlich machen möchte, ist in Wahrheit weit gefährlicher; und die Pin-up-Plakate, die er gegen den Moralprediger ausspielt, sind nun tatsächlich eine Gefahr, wie eben der Kitsch seit je eine Gefahr gewesen ist. Von De Sica weiß man, daß er zeitweilig. Kompromisse schließt, um dann wieder einen kompromißlosen Film machen zu können. Hier heißt der Kompromiß: Starfilm mit Sophia Loren, der Gattin des Produzenten dieses Films, Carlo. Ponti. Bedauerlich ist nur, daß aus der Ausgangssituation von Zavattinis Drehbuch – arme Schaustellerin ist durch die Verhältnisse gezwungen, mit Losgewinnern zu schlafen – sich hätte ein Film machen lassen, der dem von Visconti um nichts nachgestanden hätte. ktl