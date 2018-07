Von Thomas v. Randow

Am kommenden Sonntag wird in München eine internationale Ausstellung von elektronischen Rechengeräten, die INTERDATA, eröffnet. Eine besondere Attraktion werden die Feinstbauteile sein, winzige Plättchen mit Schaltungen, die nur noch unter der Lupe zu erkennen sind, und durch deren Einbau die datenverarbeitenden Geräte wesentlich kleiner und zugleich leistungsfähiger werden. Diesem Trend, immer kleinere und kompaktere Konstruktionen zu erfinden, der Miniaturisierung, ist auch eine Reihe von Vorträgen des Internationalen Kongresses über Informationsverarbeitung gewidmet, der zur gleichen Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt stattfindet. Von der Miniaturisierung profitieren nicht nur die Benutzer von Rechenautomaten. Vor allem in der Medizin haben elektronische Mikroinstrumente völlig neue Möglichkeiten der Diagnose eröffnet. Wie weit wird man Sender, Empfänger und elektronische Gehirne noch verkleinern können? Wo liegen die Grenzen der Wirtschaftlichkeit dieser Entwicklung, wo ihre Gefahren für die Menschheit?

Als der Schlossermeister PeterHenlein in seiner Nürnberger Werkstatt die erste Taschenuhr konstruierte, ahnte er nicht, daß sein kleines Kunstwerk einen entscheidenden Einfluß auf die Zivilisation ausüben sollte, einen viel stärkeren Einfluß als die Erfindung der Räderuhr selbst, die damals, um 1510, schon gute zweihundert Jahre zurück lag.

Die Uhr in der Tasche teilte den Tag in kürzere Intervalle ein, als der Stundenschlag vom Kirchturm, eine Reihe wissenschaftlichen Versuche und Exkursionen ließ sich erst mit dem handlichen Zeitgeber durchführen, und der Seefahrer konnte das transportable Chronometer an Bord nehmen; jetzt durfte er sich auch auf das offene Meer wagen, denn die genauere Zeitbestimmung erlaubte ihm eine bessere Navigation.

In der Sprache des modernen Ingenieurs ist Henleins Erfindung eine erfolgreiche Miniaturisierung gewesen. Mit diesem umständlichen Wort nämlich bezeichnet man das Bestreben, durch Verkleinerung von bereits bekannten technischen Geräten neue Verwendungszwecke zu erschließen. Nach dieser Definition ist die winzige Uhr im Fingerring keine Miniaturisierung der Armbanduhr, weil sie keinen praktischen Vorteil bringt. Wohl aber fällt unter diesen Begriff die kürzlich in Amerika gelungene Konstruktion eines reiskorngroßen Mikrophons, das man durch eine Vene in das Herz einführen kann, um es von innen abzuhorchen.

Nur ein Stückchen Kristall

Die Tendenz, Apparate und Gebrauchsgegenstände in möglichst kleiner und kompakter Form herzustellen, hat es in der Technik seit eh und je gegeben, aber seit einem Jahrzehnt widmet man diesem Schrumpfungsprozeß ganz besondere Beachtung. Kongresse werden veranstaltet, Lehrbücher und Doktorarbeiten geschrieben, die sich mit der Wirtschaftlichkeit, den Methoden und Grenzen der Verkleinerung technischer Geräte oft in höchst abstrakter Form befassen – die Amerikaner sprechen gar von einer „Philosophy of Miniaturization“.