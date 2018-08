Eine Erklärung für die seltsamen Schwärme aus gelblich-grün leuchtenden Lichtpunkten, die der amerikanische Astronaut John Glenn während seines Raumflugs etwa vier Minuten lang kurz nach Sonnenaufgang beobachtet hatte, gab C. M. Herzfeld von der Universität Maryland in der letzten Ausgabe der amerikanischen Zeitschrift „Science“. Herzfeld hält es für möglich, daß die kleinen Objekte aus festem Stickstoff bestanden haben.

Schon 1924 hatten spektroskopische Untersuchungen vermuten lassen, daß sich derartige Teilchen in großen Höhen befinden. Andererseits könnte der Stickstoff aber auch von der Mercury-Kapsel abgesprungen sein.

Fester Stickstoff setzt bei Bestrahlung – zum Beispiel durch die Sonne – angeregte Radikale frei, die in der von Glenn beobachteten Weise allerdings nur bei weniger als 35 Grad über dem absoluten Nullpunkt leuchten. Derart niedrige Temperaturen könnten, so meint Herzfeld, in der Nähe des Raumschiffes noch für kurze Zeit nach Sonnenaufgang geherrscht haben. Der amerikanische Gelehrte schlägt vor, künftige Astronauten mit Taschenspektroskopen auszustatten. Durch eine Spektralanalyse der Leuchtpunkte wäre Herzfelds Erklärung des sogenannten „Glenn-Effekts“ leicht zu prüfen.