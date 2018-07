So aktuell ist Friedrich Schlegels „unanständiger“ Roman „Lucinde“

Von Ludwig Marcuse Jeder vollkommene Roman muß obszön sein: er muß auch das Absolute in der Wollust und Sinnlichkeit geben.

Aus Friedrich Schlegels Notizheften Um Achtzehnhundert gab es in Deutschland einige Jünglinge und einige Mädchen (fünfzehnjährige Bräute, Ehefrauen und Blaustrümpfe), an die wir uns noch heute erinnern; nicht so sehr an ihr Werk (es ist zum guten Teil in den Literaturgeschichten beigesetzt) als an das Klima, das aus ihren Freundschaften und Liebschaften, ihren Zwisten und Scheidungen, ihren Tagebüchern und Klatschgeschichten entstand. Sie selbst sind mehr am Leben als ihre Romane und Dramen. Nur einige Gedichte, Kritiken und viele Sentenzen hatten Kraft genug, um zu überleben. Die Frühromantiker waren stärker als die Werke, die sie schufen.

Diese jungen Menschen hatten dieselben Sorgen, in derselben Richtung sahen sie ihr Heil – und steckten einander an mit Ideen und Hoffnungen. Dann lief jeder allein zu seinem Ende; mancher und manche in den frühen Tod, mancher auch in eine lange Karriere, die nur noch wenig zu tun hatte mit dem Beginn. Die Literaturgeschichte schleppt bisweilen Achtzigjährige mit, weil sie mit Achtzehn Genies gewesen sind.

Im letzten Jahrzehnt des achtzehnten Jahrhunderts waren Fichte und Schelling und Tieck und Novalis und Schleiermacher und die Schlegels, ihre Geliebten, Bräute, Frauen und Kinder so voll Leben, daß man sich heute noch mehr für sie interessieren würde, wenn nicht die Konservatoren der Literatur ihre Scheinwerfer so ausschließlich auf Goethe und Schiller eingestellt hätten, daß alles um sie herum ungebührlich weggeblendet wurde.

In jenem Kreis junger Männer zwischen zwanzig und dreißig, deren Weiblichkeiten entweder erheblich älter waren oder blutjung, erschien im letzten Jahr des Jahrhunderts ein Roman, der die Gemüter gewaltig erregte – vor allem wegen seiner Unanständigkeiten: Friedrich Schlegels „Lucinde“. Es war ganz gewiß nur eine kleine Zahl von Gemütern, die er in Aufruhr setzte; man macht sich nie genug klar, mit welch geringem Personal die Weltgeschichte arbeitet, wenn ihr Geist in Aktion ist. In Deutschland lebten etwa fünfundzwanzig Millionen. Wie hoch war die Auflage? Wieviel Exemplare wurden abgesetzt? Wieviel gelesen und von wem? Da in allen Literaturgeschichten fast dasselbe steht – und meist die Ideologie von vorgestern, sind solche winzigen Fragen kaum lösbare Rätsel.

Wahrscheinlich hat der kleine Roman mehr Federn als Leser in Bewegung gesetzt. Denn dies berüchtigte Objekt literarischer Geschäftigkeit wurde kein Geschäft – wie der Dichter bereits ein Jahr nach Erscheinen klagte: „der wenige Absatz“ gebe keine Hoffnung auf eine zweite Auflage.