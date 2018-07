Präsident Kennedys Aufschub der Steuersenkung auf den Beginn des nächsten Jahres liegen – wie er es auch selbst begründen mag – zwei Hauptmotive zugrunde: Ein rein politisches und ein währungspolitisches. Es besteht kein Zweifel, daß rein politische Erwägungen den Hauptausschlag für eine Vertagung der heute gebotenen Steuersenkung gegeben haben. Kennedys Überzeugung, daß der einflußreiche Kongreßführer Wilbur Mills, der Vorsitzende des Ways and Means-Ausschusses, und Senator Byrd, der Vorsitzende des Finanzausschusses des Senats, zur Unterstützung einer sofortigen Steuersenkung nicht bereit waren, bildete den Hauptfaktor für den Aufschub.

In leitenden New Yorker Wirtschafts- und Finanzkreisen hat man bereits seit Wochen darauf hingewiesen, daß die Durchsetzung eines sofortigen Steuersenkungsprogramms im Kongreß stärkere Führerqualitäten und größere Flexibilität seitens des Präsidenten erfordert hätte, als Kennedy sie während der letzten Wochen aufzubringen vermochte. Die amerikanische Wirtschaftsgeschichte zeigt, daß starke Präsidenten notwendige Wirtschaftsmaßnahmen häufig gegenüber einem widerspenstigen Kongreß durchzusetzen wußten, wenn sie rechtzeitig. die Führung übernahmen und folgerichtig ihren Einfluß geltend zu machen verstanden.

Den zweiten Hauptfaktor für den Aufschub der Steuersenkung bildete die Erwägung, daß eine solche Maßnahme das Haushaltsdefizit vergrößern und sich damit auch ungünstig auf die Zahlungsbilanz auswirken würde. Sicher hätte eine größere Steuerreduktion zunächst das Defizit des Bundeshaushalts erhöht. Aber ebenso sicher ist, daß ein solches fiskalisches Defizit tragbarer wäre als ein weitaus größerer Fehlbetrag, der sich später aus einer zu erwartenden Wirtschaftsrezession mit nochmals sinkenden Gewinnen der Unternehmungen ergeben dürfte. Eine vorbeugende Steuermaßnahme würde sich als weniger kostspielig erwiesen haben als der Aufschub einer solchen Maßnahme bis zum Beginn des nächsten Jahres,

d. h. bis zu einem Zeitpunkt, in dem sich die amerikanische Wirtschaft nach den Erwartungen maßgebender Konjunkturspezialisten bereits in einer Rezession befinden dürfte.

Eine sofortige drastische Steuerreduktion würde die Regierung insofern in ein Dilemma bringen, als sich dann schärfere kompensatorische Maßnahmen aufdrängen, um eine Verschlechterung der Zahlungsbilanz und damit eine weitere Gefährdung der währungspolitischen Stabilität des Dollars zu verhindern. Aber, wie erst kürzlich in der ZEIT ausgeführt wurde, suchte man in führenden Regierungskreisen die in Aussicht genommenen Steuersenkungen durch eine Erhöhung der Zinssätze zu kompensieren; tatsächlich hatte das Schatzamt in seiner neuen Emission langfristiger Staatspapiere auch bereits den für amerikanische Verhältnisse hohen Zinssatz von 4 1/4 % bewilligt. Würde sich allgemein ein höheres Zinsniveau am amerikanischen Gold- und Kapitalmarkt durchsetzen, so würden damit nicht nur die inflationistischen Auswirkungen eines erhöhten Haushaltsdefizits, die Kennedy befürchtet, gedämpft werden, sondern es würde dadurch auch dem Anreiz der höheren Zinssätze im Auslande für amerikanische Kapitalien und somit dem Abfluß von Kapitalien ins Ausland entgegengewirkt werden, der bisher zum Defizit der Zahlungsbilanz beitrug.

Kennedy begründet seinen Aufschub der Steuersenkung in erster Linie damit, daß einige Wirtschaftsindikatoren für den Monat Juli eine Besserung zeigen. Es ist richtig, daß nach den vorläufigen Berechnungen der Industrieproduktionsindex im Juli eine Steigerung zeigt. Auch der Einzelhandelsumsatz und die Einkommen der Einzelpersonen weisen für Juli eine leichte Zunahme aus. Aber der bedeutsamste aller Wirtschaftsindikatoren, der Auftragseingang bei den konjunkturwichtigen Industriebranchen, ist bisher für den Monat Juli noch nicht bekannt. Selbst wenn der Auftragseingang im Juli wider Erwarten eine leichte Besserung zeigen sollte, so wäre darin wahrscheinlich nur eine kurze Unterbrechung des fünf Monate lang rückläufigen Trends zu erblicken. Dieser Rückgang der Neuaufträge während der fünf vorhergehenden Monate muß sich aber früher oder später in der Konjunkturentwicklung auswirken. Erst kürzlich wies einer der hervorragendsten New Yorker Konjunkturspezialisten, George Shea, darauf hin, daß der Auftragseingang bei der Industrie und seine Entwicklung während der letzten Monate ungleich größere Bedeutung für die Zukunft besitzt als der Produktionsindex, der nichts über den künftigen Trend aussagt.

Kennedy setzt aber auf eine großzügige Steuerreform im nächsten Jahr. Er wünscht den Steuerabbau im Jahre 1963 mit weitgehenden Steuerreformplänen zu verkoppeln. Im gegenwärtigen Zeitpunkt läßt sich bereits voraussehen, daß die beabsichtigten Steuerreformprojekte auf starken Widerspruch in der Wirtschaft stoßen werden. Im neuen Kongreß dürfte die Opposition gegen diese Reformpläne so stark sein, daß es äußerst problematisch erscheint, ob im nächsten Jahr das Steuerprogramm Kennedys überhaupt Aussicht auf Annahme im Kongreß hat. Aus diesem Grunde mehren sich jetzt bereits die kritischen Stimmen zur Kennedyschen Steuerpolitik. Sowohl in führenden Wirtschaftskreisen wie in den Gewerkschaftskreisen wünschte man einen sofortigen Steuerabbau.

Es ist sehr wohl möglich, daß Kennedy und seine Partei die Vertagung des Steuerabbaus im kommenden November mit starken Stimmenverlusten zu bezahlen haben werden.