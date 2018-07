Vor drei Jahren startete das deutsche Kreditgewerbe den „Persönlichen Klein-Kredit“ – oder nach der Fachsprache die PKK-Aktion. Unter gewissen (nicht ganz billigen) Bedingungen sind die Banken bereit, Kredite bis zu 2000 DM zu gewähren. Für den Kreditnehmer ergab sich dadurch die Möglichkeit, den Bar- (oder Beziehungs-) Kauf auszunutzen, was im normalen Abzahlungsgeschäft naturgemäß nicht möglich ist. Vor einigen Wochen ist nun dem PKK-Kredit das sogenannte „Anschaffungsdarlehen“ gefolgt, über das wir uns heute unterhalten wollen.

Sowohl der PKK-Kredit (persönlicher Klein-Kredit) als auch das Anschaffungsdarlehen sind genormte Kredite. Sie sind auf eine größere Menge von einheitlichen Vorgängen zugeschnitten und lassen sich deshalb verwaltungsmäßig straff rationalisieren. Wie die Erfahrungen beim Kleinkredit gezeigt haben, stellt diese Art von Krediten ein recht geringes Risiko für die Institute dar. Die Ausfallquote ist gering.

Trotz der fest umrissenen Konditionen bleibt es möglich, in gewissen Grenzen auf die einzelnen Wünsche der Kreditnehmer Rücksicht zu nehmen. Wichtig ist ferner, daß PKK und Anschaffungs-Darlehen Raten-Kredit-Programme sind, bei denen die Rückzahlung von vornherein in fixierten gleichmäßigen Raten über einen von vornherein feststehenden Zeitraum erfolgt. Dabei werden Zinsen und Gebühren dem Kreditbetrag zugeschlagen. Sie sind in den Raten enthalten. Wesentliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Raten-Kredit-Programmen und dem klassischen Kreditgeschäft der Banken. Der Kreis der Kreditnehmer besteht im klassischen Kreditgeschäft in der Regel aus Wirtschaftsunternehmen, bei den Raten-Krediten aus Einzelpersonen, Handwerkern oder kleinen Gewerbetreibenden. Eine Geschäftsbilanz mit meist jahrelanger Kenntnis des Geschäftsverlaufs des Kreditnehmers ist die Grundlage des klassischen Kreditgeschäfts. Für geschäftliche Zwecke werden die Kredite benötigt und gewährt; und im klassischen Kreditgeschäft gibt es keine Raten-Rückzahlungen, sondern eine oder zwei Fälligkeiten, die sich nach dem Geschäftsablauf richten, oder gar nur Kreditrahmen, in denen Kredite in wechselnder Höhe in Anspruch genommen werden.

Die Einzelheiten für das Programm der Anschaffungs-Darlehen habe ich den Angaben der Deutschen Bank entnommen. Bei den übrigen Kreditinstituten werden die Konditionen nicht wesentlich anders sein:

Kreditbetrag

Klein-Kredite werden bis zu 2000 DM gegeben, Anschaffungs-Darlehen im Prinzip zwischen 2000 und 6000 DM. Anschaffungs-Darlehen dienen also der Finanzierung von größeren Objekten. Damit werden zugleich auch andere Objekte erfaßt als beim Klein-Kredit.

Laufzeit