Die Lastenausgleichsbank in Bad Godesberg ist ein öffentlich-rechtliches Institut, dem, wie ihr Untertitel „Bank für Vertriebene und Geschädigte“ besagt, die Aufgabe zugewiesen ist, die große Masse der von den Kriegsfolgen Betroffenen durch Kreditaktionen in ihren Bemühungen um eine Wiedereingliederung in das Wirtschaftsleben zu unterstützen.

Es mag auf den ersten Blick erstaunlich erscheinen, daß fünfzehn Jahre nach Kriegsende das Geschäft der Bank noch keineswegs stagniert, sondern daß im Gegenteil die Bilanzsumme der Bank sich weiterhin. von Jahr zu Jahr ausweitet. Sie ist im Geschäftsjahr 1961 um 0,7 Mrd. auf rund 7,6 Mrd. DM angewachsen. Das hat mehrere Gründe. So ist regional als Folge der Rückgliederung des Saargebietes der Geschäftsbereich der Bank größer geworden. Hierauf entfallen weit über 200 Mill. DM des Bilanzzuwachses. Der wichtigste expansive Geschäftszweig betrifft die Vorfinanzierung des Lastenausgleichs. Als Hausbank des Bundesausgleichsamtes fällt es dem Institut zu, für den Fonds Kapitalmarktmittel aufzunehmen. 1961 wurde von ihm eine Lastenausgleichsanleihe von 150 Mill. DM aufgelegt und für 110 Mill. DM Kassenobligationen am Markt untergebracht. Daneben vermittelte die Bank größere Beträge als Schuldscheindarlehen. Da das Bundesausgleichsamt bestrebt ist, jetzt anlaufende Hauptentschädigungen möglichst vorzuziehen, um die letzten Empfänger von Hauptentschädigungen etwa acht bis zehn Jahre früher als vorgesehen zu ihrem Geld kommen zu lassen, wird die Lastenausgleichsbank den Kapitalmarkt noch recht häufig in Anspruch nehmen müssen.

Damit erschöpft sich ihre Aufgabe jedoch nicht. Sie vermittelt außerdem treuhänderisch Kredite und betreibt ein ausgedehntes eigenes Kreditgeschäft, und zwar auch im Interesse von solchen Vertriebenen usw., die vom Lastenausgleich nicht bedacht werden. Als Refinanzierungsquellen stehen dem Institut vor allem das ERP-Sondervermögen und die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung zur Verfügung. Die zinsgünstigen Mittel, welche die Bank von diesen öffentlichen Stellen erhält, werden Geschädigten und Vertriebenen zu niedrigen Zinssätzen zur Verfügung gestellt, so zum Beispiel als Wohnungsbaudarlehen, nicht zuletzt aber auch als Investitionskredite.

Im Gegensatz zu den ursprünglichen Befürchtungen halten sich die Kreditausfälle in erfreulich engen Grenzen. Sie betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 0,25 Mill. DM, seit Besteher der Bank ungefähr 9,6 Mill. Das Institut brauchte bisher nicht zur Abdeckung der Verluste auf den Staat zurückzugreifen; es konnte sie vielmehr aus Rückstellungen decken. Das spricht nicht nur für die Kreditmoral der betreuten Kreise, sondern auch für die Sorgfalt, mit der in jedem einzelnen Falle die Kredite bearbeitet werden.

Ein neues, vom Bundesschatzministerium im vergangenen Jahr entwickeltes Kreditprogramm betrifft mittelständische Betriebe in neuen Wohngebieten. Im Hinblick auf das besondere Interesse, das die Geschädigten an diesem Programm haben, wurde die Bank als alleiniges Hauptausleihinstitut bestimmt. Für das Rechnungsjahr 1960/61 wurden für diese Zwecke 15 Mill. aus Mitteln des ERP-Sondervermögens zur Verfügung gestellt.

Als öffentlich-rechtliches Institut ist die Bank nicht auf die Erwirtschaftung eines hohen Gewinnes ausgerichtet. Sie muß selbstverständlich Überschüsse erzielen, um ihre Unkosten zu decken, die notwendigen Rücklagen und Rückstellungen zu dotieren und um das Eigenkapital angemessen zu verzinsen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1961 erzielte sie einen Reingewinn von 2,25 Mill. DM, aus dem eine Dividende von 4 % auf 25 Mill. Stammkapital bezahlt wurde. Der verbleibende Rest wurde der Rücklage zugewiesen.

W. R.