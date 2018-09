Mit der Erhöhung der Dividende auf die Stammaktien von 7 1/2 % auf 12 1/2 % und auf die Vorzugsaktien von 7 auf 12 % für das Geschäftsjahr 1961 ist die Lenz-Bau AG, Hamburg, wieder emissionsfähig geworden. Vergessen sind die heiklen Jahre, die der Währungsumstellung folgten. Neben der Dividendenerhöhung hat die Gesellschaft soviel Mittel erwirtschaftet, daß alle steuerlichen Möglichkeiten zur Reservenbildung ausgenutzt werden konnten. Außerdem hat sich die Liquidität verbessert. Unter diesen Umständen ist natürlich nichts mehr für die offene Rücklagenbildung übriggeblieben; mit 0,482 Mill. DM überschreiten die Rücklagen bei einem Aktienkapital von 4 Mill. DM nur wenig das gesetzliche vorgeschriebene Mindestmaß. Für ein Unternehmen, das in einer derart risikovollen Branche (Baugeschäft) tätig ist, nicht gerade viel.

Die Dividendenerhöhung wird man im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Kapitalaufstockung sehen müssen. Auf Beschluß der Hauptversammlung wird das Kapital künftig 6 Mill. DM betragen. Das Bezugsverhältnis 2 : 1, der Ausgabekurs 150 % Damit erhält die Eigenkapitalbasis die wünschenswerte Stärkung. Allerdings ist damit die Verpflichtung verbunden, höhere Beträge für die Gewinnausschüttung zur Verfügung zu stellen. Das neue Kapital soll dazu dienen, arbeitskraftsparende Maschinen anzuschaffen; außerdem will die Verwaltung aber auch Mittel zur Hand haben, um sich an anderen Unternehmen der Bauindustrie beteiligen zu können. Hier folgt sie dem Beispiel anderer großer Bauunternehmen, die ihrerseits bereits den Weg der Konzentration gegangen sind. Wer nicht auf der Strecke bleiben will, muß wachsen! K. W.

Die Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG, Dornap, besteht bereits seit 75 Jahren. Das Unternehmen fördert hauptsächlich Kalkstein und Dolomitstein und erzeugt Kalk sowie Zement. 1961 konnte trotz einer geringfügig verminderten Belegschaft der Umsatz um 6 % auf 221 Mill. DM erhöht werden. Nach einem als gut bezeichneten Geschäftsverlauf erhielten die Aktionäre auf das Grundkapital von 35,8 Mill. DM wieder 12 % Dividende.