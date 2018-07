Inhalt Seite 1 — Neugier um Eva Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was würden Sie in folgendem Fall sagen: Eine Frau leert morgens den Briefkasten und findet einen Brief, der an ihren Mann gerichtet ist. Absender ist keiner drauf. Sie macht den Brief auf und sieht, daß er von einem ehemaligen Schulkameraden ist. Am Abend gibt sie den Brief ihrem Mann und erzählt ihm auch gleich, was drin steht. – Was würden Sie gefühlsmäßig sagen: Hätte die Frau den Brief eigentlich nicht aufmachen sollen, oder hat sie das ruhig tun können! – Das wollte, Anfang August 1962, das „Allensbach Institut für Demoskopie“ durch eine Repräsentativumfrage erkunden. Und nach berühmter Manier fragte es Männlein und Weiblein. Rosige und Ergraute, Eheerfahrene und lustig Ledige, Einfältige und akademisch Bekränzte antworteten.

Halten wir uns nicht bei der boshaften Betrachtung auf, wieso just ein Institut, das mit unschuldiger Selbstverständlichkeit von der Neugier lebt, fragt, ob Neugier – diesmal „privat“ – gestattet sei. Zähmen wir auch unsere Phantasie, damit wir nicht an der Köderstory naschen, statt auf den Haken des Fragezeichens einzugehen. – Obwohl diese Story sich ausnimmt wie der erste Akt eines Millowitsch-Schwankes.

Alle Zutaten sind gegeben: das neugierige Eheweib, der leicht verdächtige Mann, der Brief ohne Absender, welcher – ach so! – dann doch nur von einem Schulfreund ist. Wen kitzelte es nicht, aus so vielversprechendem Anfang den zweiten und dritten Akt zu spinnen? Aber nein, wir sind einem Problem konfrontiert, das Stirnrunzeln erheischt. (Bitte: keine Widerrede!) Wer fragt, darf Antwort erwarten, auch wenn dieser „Wer“ in unserem Fall nur ein „Es“ ist, ein Neutrum, ein von Berufs wegen neugieriges Institut.

„Was würden Sie gefühlsmäßig sagen?“ – Also: mich stört zunächst das Wörtchen „gefühlsmäßig“. Zugegeben, ich reagiere manchmal nach! Laune. Aber wenn ich in einer so gewichtigen Frage Stellung beziehen soll, fuchst es mich doch, daß der Fragende durchblicken läßt: „Strengen Sie erst gar nicht Ihr Köpfchen an! Nur frisch heraus mit den spontanen Gefühlen!“ Nein, jetzt gerade nicht! Ich werde, kühl bis ans Herz, nur Logik servieren.

Wer mich reizt, dem zeige ich, was eine Harke ist, und darum drehe ich erst einmal den Spieß um – frage nicht nach „Argwohn“ oder „Vertrauen“ unter Eheleuten, sondern versetze mich in die Perspektive des Briefschreibers. Mein Schulkamerad ist verheiratet? Gut. Er ist mit seiner Eva ein Herz und eine Seele? Das freut mich für beide. Aber, mit Verlaub, nicht ich bin mit Eva verheiratet. Und wenn ich mit meinem ehemaligen Leidensgenossen männlichen Gedankenaustausch pflege, ist damit noch lange nicht gesagt, daß ich, bei aller Achtung vor Eva, gewillt bin, ihr in gleicher Weise Einblick in mein sorgenvolles Hirn zu gewähren. Vielleicht habe ich sogar wohlbedacht den Absender auf dem Umschlag vermieden? Nicht weil ich ihr Neugier unterstelle, sondern weil ich in ihrem Hause oft Gast bin und es darum naheliegt, daß sie – nur um zu wissen, wie es mir geht – ganz arglos den Brief öffnen könnte. Aber ich wollte nun gerade in diesem Briefe ihren Mann um Rat fragen in einer vertraulichen Sache.

Vom Ansatz der Frage hängt oft die Zuverlässigkeit des Ergebnisses ab. Wenn die Demoskopen befürchten müssen, mit einer Direktfrage eine getarnte Abwehrantwort einzuhandeln, versuchen sie es lieber, mit der biederen Falle der indirekten Frage die Wahrheit ins Netz zu bekommen. (Man fragt nicht: „Verstehen Sie sich gut mit Ihrer Frau?“ Man fragt tunlichst: „Gehen Sie abends oft aus? Ja? Begleitet Sie dabei Ihre Frau?“) Auch hier gilt, daß der Umweg sich meist als der sicherste Weg zum Ziel erweist.

Aber ist, in unserem Beispiel, die Frage günstig angesetzt? Ich glaube nicht. Sie ist „trichterförmig“ gebaut. Sie geht von einer äußerst spezifizierten Situation aus und mündet letztlich doch in der Forderung einer „Grundsatzerklärung“. Mag ihr Wortlaut sich, streng genommen, auch nur auf das Beispiel beziehen, psychologisch gesehen suggeriert die Schlußfrage doch eine allgemeingültige Aussage. Dieser Verdacht ist keine unbegründete Unterstellung. Denn sogar die Auswertung des Instituts selbst beginnt bezeichnenderweise mit folgenden Sätzen: „Briefgeheimnis in der Ehe. Darf die Ehefrau die Briefe des Mannes öffnen? Jeder zweite Ehemann hat nichts dagegen. – An den Ehemann gerichtete Briefe zu öffnen – vielleicht ein Musterbeispiel weiblicher Neugier? Wieviel diese Neugier billigen und wieviel ein solches Verhalten verurteilen, das untersuchte das Allensbacher Institut...“