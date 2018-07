Der Bundesverband übersieht, daß in Wirklich-23 300, nicht 7000 Arzneimittel in Deutschland auf dem Markt sind. Warum sollte in Deutschland eine Bedürfnisprüfung nicht möglich sein, wenn es in Österreich geht, wo 6520 Zubereitungen in sehr liberaler Weise anerkannt sind? Wenn der Gesetzgeber im Interesse der freien Wirtschaft die Bedürfnisprüfung bisher nicht eingeführt hat, so wird ihm in Zukunft wohl kaum etwas anderes übrig bleiben. In den Vereinigten Staaten, wo ähnliche Verhältnisse herrschen, liegt dem Senat jetzt ein Gesetzentwurf vor, der die Zulassung eines Mittels nicht (wie bisher) von seiner Unschädlichkeit, sondern auch von seiner Wirksamkeit abhängig machen will. Wenn es nicht wirksamer ist als andere ähnliche Mittel, muß das Bedürfnis verneint werden.

Ich hatte in meinem Aufsatz ausdrücklich betont, daß Modifikationen – wie z. B. bei den Barbituraten – auch Verbesserungen bringen können. Dies rechtfertigt aber nicht die sogenannten „molekularen“ Änderungen, die die Wirkung nicht wesentlich beeinflussen, aber die Zahl der Produkte verhundertfachen, weil jede größere Firma ihr eigenes Spezialpräparat zu haben wünscht. Diese sinnlose Vervielfältigung haben wir an vielen Beispielen erlebt, so bei den Antihistaminen und letzthin bei den Wasserausschwemmern. Solche Präparate bilden sogar eine latente Gefahr, da man nie wissen kann, ob sie nicht auf lange Sicht toxisch wirken.

Es handelt sich auch nicht darum, in welcher Dosierung Dexamethason jetzt im Handel ist, sondern wie es beiseiner Einführung dosiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war es am Menschen so wenig ausprobiert, daß die am Wettrennen beteiligten Firmen ihre Dosierung auf unzureichenden Angaben basieren mußten, und die Tabletten variierten von 0,5 über 0,75 und 1,0 bis 1,5 mg. Erst nachträglich wurde durch klinische Untersuchungen, an denen auch ich beteiligt war, das therapeutische Verhältnis zu den bisherigen Corticoiden und damit die erforderliche Dosierung ermittelt. Es ist eigentümlich, daß der Bundesverband in einem solchen Fall die Dosierung der „freien Entscheidungsmöglichkeit des Arztes“ überlassen will. Soll etwa der Praktiker mit einer unbekannten Substanz herumprobieren?

In der Verurteilung der großen Masse überflüssiger Kombinationen als wertlos gehe ich mit meinen pharmakologischen Kollegen völlig einig. Wenn ein einzelner Kliniker in einem vielleicht unbedachten Moment eine bestimmte Kombination fordert, so muß er dabei übersehen haben, daß er für verschiedene Kranke eine ganze Reihe verschiedener Kombinationsdosierungen benötigt. Die Kombinationen sind der große Tummelplatz der Industrie. Dazu braucht man kein großes Laboratorium: Man fügt einfach dem Jodkali ein bißchen Ephedrin und Guajacol zu; dann kommen noch ein paar Vitamine hinein, und schon hätten wir ein erstklassiges Spezialpräparat, bestehend „aus harmonisch abgestuften, synergistisch wirksamen Naturstoffen“. Oder wie wäre es mit Televisan-Augentropfen? Die gibt es wirklich in der Roten Liste „gegen Ermüdung beim Fernsehen“! Es ist vielleicht von Bedeutung, daß die großen pharmazeutischen Werke sich bis vor wenigen Jahren von Kombinationen im wesentlichen ferngehalten haben. Dies war ein Spezialgebiet kleinerer Firmen, die sich anscheinend in den letzten Jahren erheblich vermehrt haben (eine Statistik hierüber wäre sicher interessant) und offenbar damit so gut verdienen, daß die „Großen“ ebenfalls daran Geschmack bekommen haben.

Von Profitgier der Industrie habe ich nicht gesprochen. Die Industrie soll gut verdienen, und sie soll weiter in freiem Wettbewerb versuchen, neuartige Mittel zu finden. Jede Arbeit ist ihren Lohn wert. Die Gewinnspannen aber, die der Industrie in den Vereinigten Staaten nachgewiesen worden sind – der Senatsunterausschuß unter Senator Kefauver hat das Verdienst, diese Verhältnisse in monatelangen Verhören von Industriedirektoren, Ärzten und Pharmakologen aufgeklärt zu haben, und jeder kann seine 25 und mehr Protokollbände nachlesen – bedeuten eine Ausbeutung des Publikums oder der öffentlichen Hand. Nicht umsonst ist der Wert der Aktien pharmazeutischer Werke in den USA unverhältnismäßig gestiegen.

Es handelt sich in meiner Kritik nicht um die Werbung für Golf oder Kühlschränke, sondern um Arzneimittel, die eng mit der Volksgesundheit verknüpft sind. Der Werbung auf diesem Gebiet müssen daher Grenzen gesetzt werden, die auf anderen Gebieten unnötig sind. Der Bundesverband gibt doch zu, daß die Ware, für die geworben wird, verkauft wird. Dies ist richtig – und wie geworben wird, sieht man an den riesigen Summen, die dafür aufgewandt werden. 750 Millionen Dollar in den Staaten in einem Jahr für Werbungskosten der Pharmaindustrie ist eine Menge. Der Bundesverband schweigt darüber, wieviel dafür in Deutschland ausgegeben werden.

Jede Ware, für die intensiv genug geworben wird, wird auch verkauft. Dies liegt weniger an den Ärzten als an dem Geschick und der Stärke der Werbung. Wir wissen, daß man eine Ware mundgerecht machen kann, auch ohne „betrügerische Behauptungen“ aufzustellen. Sonst wäre es jetzt nicht nötig, einen Gesetzentwurf zu beraten, der die Arzneimittelwerbung regelt. Offenbar waren die freiwilligen Richtlinien des Bundesverbandes nicht ausreichend. Was soll man dazu sagen, daß eine große Firma ein ausgezeichnetes Mittel, das nur gegen eine ziemlich seltene Blutkrankheit hilft, auch gegen die „morgendliche Müdigkeit der Schulkinder“ anpreist? Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Werbung muß auf Tatsachen beruhen, und jede Möglichkeit der Irreführung muß ausgeschlossen werden.

Nein, ich habe keine „bittere Meinung“ von den Ärzten. Wir sind ein Kollektiv, wie andere, und wir sind auch nur Menschen. Ich bin nicht einmal „bitter“ gegen die Industrie, die ja versuche! muß, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Das mindeste aber, was wir Ärzte verlangen können, sind die Mittel, die uns eine objektive Meinungsbildung erlauben, unbeeinflußt von Verdienstmotiven. Wir brauchen eine Food and Drug Administration wie in den Staaten. Sie hat die USA vor der Einführung des Contergans beschützt und wird jetzt mit größeren Geldmitteln und Vollmachten ausgestattet werden. Etwas Gleichwertiges sollte sich auch in Deutschland erreichen lassen.