BREGENZ (Festspiele):

„Die Stünde der Entscheidung“ von Hermann Ferdinand Schell

Der Vater der berühmten Schweizer Schell-Familie, aus der die Kinder Maria und Maximilian Schell am bekanntesten geworden sind, war der Autor der zweiten diesjährigen Uraufführung in Bregenz. Sie wurde nicht, wie die „Operette vom Festspieldienst“, auf der Seebühne, sondern im Kornmarkttheater herausgebracht und stand im Zusammenhang mit dem Bregenzer Sommerseminar des Wiener theaterwissenschaftlichen Instituts. „Schell ist im tiefsten Grunde seines Wesens Lyriker“, schreibt „Die Presse“ (Wien), so daß „die Problematik der Atombombenexperimente. ... seiner wohlmeinenden Autorenhand entgleitet.“ „Die Welt“ berichtet, „Schell packt auch noch das Generationsproblem mit hinein ... und macht aus seiner Abneigung gegen die Großstadt kein Hehl... die Themen hängen in der Luft, und keines wird zu Ende geführt.“ Im Mittelpunkt der Handlung steht die Entscheidungsstunde einer Siedlerfamilie auf der kleinen Südsee-Insel Bikini, wo zu Versuchszwecken eine Atombombe fallen soll. Nach dem Eindruck des Wiener „Kurier“ hätte aus den gedankenreichen Reflexionen des Autors auf der Bühne mehr gemacht werden können, wenn die Aufführung unter Robert Marenckes Regie nicht lediglich „auf einen wohltemperierten Spielverlauf bedacht“ gewesen wäre.

SALZBURG (Neues Festspielhaus):

„Idomeneo“ von Mozart

Die letzte Salzburger „Premiere“ galt einer Wiederaufnahme aus dem Vorjahr. An dem vollbesetzten Haus ließ sich ablesen, daß die opera seria im neuen Festspielhaus durchaus ihr Publikum findet. Fricsay wurde diesmal durch den Züricher Dirigenten Peter Maag vertreten, der den „Idomeneo“ in Paumgartners Bearbeitung schon beim Maggio Musicale in Florenz einstudiert hatte. Berücksichtigt man die räumlichen Umstände, dann war es eine würdige Stellvertretung. Allerdings musizierte Maag mit seinem lebhaften Temperament über manche Mozartschen Tiefen hinweg. Von den Hauptsolisten hat der lyrische Sopran Pilar Lorengars (Ilia) inzwischen beträchtlich gewonnen, während Elisabeth Grümmer erst in der virtuosen Rachearie der Elektra das gewohnte Format erreichte. Die überragende Gesangsleistung bot in der ehemaligen Kastratenrolle des Idomeneo der Tenor Waldemar Kmentt. Angesichts des überwältigenden „Arienbündels“ des letzten Aktes, wo auch Ernst Haefliger (Idamantes) seine Stimmschwächen überwand, konnte man, nur hörend, die mißglückte Inszenierung vergessen.