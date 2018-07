Von Heinz Michaels

Eine aufstrebende Stadt“ – so heißt es in den amtlichen Ausschreibungen, wenn im Reinbeker Rathaus eine Stelle neu zu besetzen ist. Seit kurzem haben nun die Stadtväter Anlaß, sich in dieser selbstgewählten Einschätzung ihrer Gemeinde wieder einmal bestätigt zu sehen. Das Städtchen am Rande des Sachsenwaldes beherbergt nämlich ein interessantes Experiment der Filmwirtschaft, das sogar die Bonner Ministerien, dem Film gegenüber finanziell sonst noch recht zugeknöpft, so beachtenswert fanden, daß sie es mit einem Darlehen finanzierten.

Der Vorgang ist im Grunde genommen banal: In einem neuerstandenen Stadtteil wurde ein neues Filmtheater gebaut und jetzt eröffnet. Aber ist das so etwas Selbstverständliches in einer Zeit, da die Kinos serienweise ihre Pforten schließen?

Der unternehmungslustige Bauherr dieses Kinos, nein „Filmtheaters“, Heinz Wemper, sieht das so: Wenn das Publikum nicht mehr zum Kino geht, muß das Kino eben zum Publikum kommen. Die Filmtheater also müssen sich den veränderten soziologischen Gegebenheiten anpassen, wenn sie in der Konkurrenz mit dem Fernsehen nicht hoffnungslos im abgeschlagenen Feld enden wollen.

Die Amerikaner, schon bedeutend länger mit dem Fernsehen gestraft oder gesegnet (wie man will), erfaßten es als erste: Im Wettbewerb mit dem Fernsehen hat nur noch der großflächige Film, der Monumentalfilm gegenüber dem verhältnismäßig kleinen Fernsehschirm eine Chance. Die Leinwand wuchs also ins Gigantische, das technische Raffinement wurde noch raffinierter, der Zuschauer mit Licht und Ton überflutet: Cinemascope, Todd-AO, Cinerama – ja, jetzt scheint sogar die Projektion an die Decke kurz bevorzustehen.

„Sehen Sie sich die Statistik an“, sagte der findige Filmtheaterbesitzer. „In den Theatern mit allen technischen Neuerungen ist der Besuch noch immer gut. Aber wie lange noch? Diese Theater mit den Riesenprojektionsflächen und Dutzenden von Lautsprechern liegen in den Cities der großen Städte. Und die City, darüber sind sich alle Stadtplaner einig, wandelt heute ihr Gesicht.“

Und das ist wirklich kein Geheimnis mehr: seit Jahren ziehen die Vororte die lufthungrigen Großstädter an. Auf Wiesen und Feldern schießen Eigenheime, Reihenhäuser und reihenweise Millionärsvillen wie die Pilze aus dem Boden. Kaum daß die Gemeinden mit dem Straßen- und Schulbau nachkommen können. Und wie in Reinbek, so in anderen Randgemeinden Hamburgs, wie um Hamburg, so im übrigen Bundesgebiet.