Von Theo Löbsack

Über dem Kurpark dröhnen die Düsenjäger, als interessiere es sie wenig, daß hier Herz-, Rheuma- und Kreislaufkranke genesen wollen. Die Patienten ihrerseits scheinen in Bad Nauheim an den Lärm gewöhnt zu sein; kaum, daß sie von den Parkbänken mit ihren anmutig geschwungenen, rotweißen Baldachinen noch die Köpfe heben und den Himmelsstürmern nachschauen. Man hat, so scheint es, viel mit sich selbst zu tun. Man genießt die Annehmlichkeiten dieses Bades, von dem gesagt wird, es habe die meisten und größten wissenschaftlichen Institute und Einrichtungen unter den mehr als zweihundert deutschen Heilbädern.

Die Bedeutung des Ortes tritt allenthalben zutage. Ist doch erst kürzlich König Ibn Saud mit einem 40-Mann-Gefolge hier eingezogen. Aber auch sonst: Ein Prospekt (für 30 Pfennig im Verkehrsverein erhältlich) verheißt exquisite Abwechslungen eines modernen Urlaubszieles, vom gepflegten Golfplatz (neun Löcher), Rollschuhbahn, Reitschule und zehn Tennisplätzen bis zur Kunsteisbahn und Kleingolfplätzen. Sauber gewienerte Pferdedroschken aus der Kaiserzeit laden die Romantiker unter den Gästen zu einer Schaukelfahrt durch die Stadt ein.

Bad Nauheim, so heißt es, habe mildes und gleichmäßiges Klima. Nebel und Wind seien selten, die ausgedehnten Wälder des nahen Taunusgebirges wirkten temperaturausgleichend, und der mittlere Barometerstand betrage 749,6 Millimeter. Thermal- und Sprudelbäder versprechen den Herz- und Kreislaufkranken Linderung ihrer Leiden. Ein Thermalsolebad, reich an Kohlensäure, wartet auf den Herzkranken, auf den Rheumatiker. Gradierwerke, Inhalatorium, Liege- und Saftkuren, Gymnastik, Licht-Therapie, manuelle Massagen vervollständigen die Liste der Kurmittel, unter denen natürlich auch Trinkkuren nicht fehlen.

Die Spaziergänger im Park sind zumeist schon gesetzteren Alters, Damen und Herren, die privat bezahlen, aber auch Sozial-Kurgäste, deren Rechnungen die Versicherungsgesellschaften begleichen. Auch jene vielzitierten „Sünder“ finde ich, die sich in den stillen Winkeln der Cafés den Sahnetorten hingeben. Man fühlt sich herrlich unbeobachtet...

Natürlich, das Drum und Dran der Kur wiegt manche Unbequemlichkeit auf, ihre potentielle Mitgift, ein wenig „Süßes Leben“ zu spielen, das gehört zu den heilsamen Imponderabilien, die sich nicht im Blutbild niederschlagen. Dennoch muß man einmal fragen:

Wer kontrolliert des Abends den zur Kur weilenden Kranken, der nicht von einem Sanatorium beaufsichtigt wird? Entgleitet er nicht selbst am Kurort allzu oft den ärztlichen Vorschriften? Und wie steht es überhaupt mit der Heilsamkeit eines Badaufenthalts? Ist jener ungeheure Aufwand an Werbung, an Personal und Einrichtungen in unseren deutschen Bädern gerechtfertigt, wenn man ihn an den Erfolgen der Kur mißt?