Die pharmazeutische Industrie verteidigt sich

Kein Arzt muß die Namen der 7000 Arzneimittel kennen. Es genügt, wenn er von den Gruppen jener Arzneimittel mit gleicher Zusammensetzung, aber verschiedenen Namen jeweils eines kennt. Daß gleichartige Präparate von mehreren Firmen unter unterschiedlicher Bezeichnung (Warenzeichen) in den Handel kommen, mag nachteilig empfunden werden, jedoch liegt diese Erscheinung („Konkurrenzkampf“) im Wesen der freien Marktwirtschaft. Um im Sinne von Prof. Herxheimer die optimale Mitte zwischen „zuwenig“ und „zuviel“ zu finden, müßte man vor die Herausgabe eines neuen Arzneimittels die Bedürfnisprüfung einschalten. Der Gesetzgeber hat aber bewußt von einer Bedürfnisprüfung abgesehen, weil es kaum möglich wäre, objektive Maßstäbe dafür zu finden.

Zur freien Marktwirtschaft mit dem von Herxheimer in den Vordergrund gestellten Nachteil (zuviele Präparate) gibt es nur eine Alternative: die Planwirtschaft mit einer vorgeschalteten Bedürfnisprüfung. Da man das außerordentlich differenzierte Bedürfnis nach Arzneimitteln nicht berechnen kann, herrscht in den Ländern mit Planwirtschaft häufig ein empfindlicher Mangel an wichtigen Präparaten.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, daß Österreich schon vor längerer Zeit die Bedürfnisprüfung für Arzneimittel eingeführt hat. Immerhin enthält die Liste der Präparate, für die ein Bedürfnis amtlich bescheinigt ist, nach dem Austria Codex 1961/62 ungefähr 5000 Namen (6520 Zubereitungen). Ein Mehr als 5000 hat wenig Nachteile (Belastung der Apotheken und des Großhandels). Ein Weniger als 5000 heißt aber: unzureichende Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Daher ist ein Zuviel (7000) besser als ein Zuwenig (etwa 3000), vorausgesetzt, daß 5000 tatsächlich die optimale Mitte darstellt. Mit anderen Worten: Es ist eine Erscheinung der freien Marktwirtschaft, daß es jeweils von einer Ware mehr gibt als es dem Bedürfnis entspricht. Die Vorteile des „Zuviels“ überwiegen also die Nachteile.

Modifizierte Grundstoffe

Das Beispiel des Barbiturate ist von Prof. Herxheimer nicht gut gewählt. Die durch Modifikation des Grundstoffes entstandenen vielfältigen Barbiturate unterscheiden sich durch die Schnelligkeit, mit der sie in der Leber abgebaut und im Harn ausgeschieden werden. Daraus resultiert die unterschiedliche Wirkungsdauer und die unterschiedliche Verwendung der „langwirkenden“, „kurzwirkenden“ und „ultrakurzwirkenden“ Barbiturate in der Therapie.

Professor Herxheimer kritisiert die „überstürzte Variation eines pharmakologischen Grundstoffes“: