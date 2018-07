Arnold Bergstraesser, Historiker und Soziologe, hat jüngst in einem größeren Aufsatz beklagt, daß die Kulturkritik in Deutschland zumeist im vorwissenschaftlichen Bereich stattfindet. Der Satz ließe sich in die Alltagssprache übersetzen, es hieße dann, daß vages Gerede statt nachprüfbarer Analysen die kulturpolitische Zeitkritik charakterisiert.

Wer ein paar Jahre Fernsehen hinter sich gebracht hat, kann mit eigenen Erfahrungen auf diesem Felde aufwarten: Man ist der uniformierten Kulturkritik so müde, daß man mildes Wohlwollen für Kinderchöre und Quizveranstaltungen faßt. Auch in der vergangenen Woche war man mit der gewohnten Oberflächlichkeit zwei Zeiterscheinungen auf der Spur: der Schädlichkeit des Nikotins und dem Ursprung des Geltungsbedürfnisses.

Die hurtigen Bilder, die routinierten Schnitte und die pointierten Formulierungen einmal beiseite gelassen – was an sachlicher Information und an gedanklicher Präzision geboten wurde, fand so statt, als hätten Adorno, Plessner, Schelsky und Gehlen nie gelebt (übrigens war Gehlen diese Woche bei einem Rundgespräch über die Meßbarkeit der Intelligenz zu besichtigen; Ergebnis: einiges ist meßbar, anderes nicht).

Das tiefe Niveau der Kulturkritik ist um so merkwürdiger, als es sich im naturwissenschaftlichen Bereich anders verhält. Selbst das Fernsehen hat zur publizistischen Betreuung von Themen aus dem Bereich der Mathematik, der Astronomie oder der Medizin Leute mit fachlicher Qualifikation und journalistischer Brillanz zur Hand. Geht es um Dinge aus dem engeren Bereich der Gesellschaft, um „Kulturkritisches“, dann schickt man Reporter los, die sich ihre Fachkenntnisse durch Interviews mit Kapazitäten mühsam aufbessern. Das Thema ist wichtig genug, um einmal auf einer Intendantenkonferenz behandelt zu werden.

Sonst gab es das Übliche: Wiederholungen und Kinofilme, eine Auslandsreportage und eine gutgemachte Sendung über die Sanierung von mittelalterlichen Slums. Man wird es müde, zu einem Programm etwas zu sagen, mit dem die bestehenden Anstalten wohl ihrem Protest gegen die Mainzer Anstalt für das Zweite Fernsehen Ausdruck verleihen wollen.

Nur so viel noch: Zweimal in dieser Woche waren angelsächsische Fernsehkomödien zu besichtigen – Dämon Runyons „Butch paßt aufs Baby auf und James Bridies „Daphne Laureola“, eines im Ersten und eines im Zweiten Programm. Der Koordinator hatte sie auf denselben Donnerstag verlegt, das eine lief um 20.20 Uhr, und das andere lief um 20.20 Uhr an. Der Chronist entschied sich, des Autors wegen, für den Runyon. Er hatte falsch gewählt. lupus