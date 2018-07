Die deutschen Börsen haben in den letzten Wochen ein anderes Gesicht erhalten. Von einer Tendenzwende kann zwar noch keine Rede sein, doch gibt es offensichtlich potente Banken, die sich um die Stabilität der deutschen Aktienkurse bemühen. Wenn man die Börsenentwicklung der vergangenen Wochen verfolgt, wird man ihnen den Erfolg nicht absprechen können. Ihre (Taktik ist klar zu übersehen. Sie soll mit der allgemeinen Baisse-Spekulation Schluß machen. Es hat sich inzwischen gezeigt, daß die Abgabebereitschaft der echten Anleger äußerst gering geworden ist und wohl völlig beseitigt werden kann, wenn man nur einigermaßen stabile Verhältnisse herstellt. Die an einer Kurspflege interessierten Kreditinstitute waren deshalb in letzter Zeit mit großer Sorgfalt bemüht, schwache Börsen zu verhüten. Wie sich sehr bald zeigte, kostete das keine sonderlich große Anstrengungen. Nach einigen vergeblichen Versuchen der Baisse-Spekulation, die Kurse durch Leerverkäufe doch wieder ins Wanken zu bringen, kehrte in den Börsensälen Ruhe ein. Es gab zwar nach wie vor Schwankungen oberhalb des sogenannten Sperriegels, doch durchbrochen wurde er nicht. Andererseits scheint man sich auch zu bemühen, die Kurse nicht nach oben fortlaufen zu lassen, denn man weiß genau, daß die Zeit für eine allgemeine und dauerhafte Aufwärtsbewegung der deutschen Aktienkurse noch nicht reif ist.

Die größte Gefahr für die ’deutschen Börsen droht zur Zeit vom Ausland her. Die Spannungen um und in Berlin können jederzeit zu massiven Verkäufen deutscher Aktien durch internationale Finanzkreise führen. Solche Angstverkäufe mögen im Grunde unberechtigt sein, weil sich mit Gewalt der Status von Westberlin nicht ändern läßt, doch politische Krisenstimmungen sind nun einmal an der Börse Störfaktoren, mit denen man rechnen muß. Bleibt der Sperriegel aber auch bei politischen Angstverkäufen des Auslandes vorgeschoben? Es gibt viele Leute, die das bezweifeln und die sich flüssig halten für den Fall neuer Kursstürze, weil sie dann billig zu kaufen hoffen. Denn man rechnet damit, daß „politische Kurseinbrüche“ nach relativ kurzer Zeit wieder ausgeglichen werden.

Hinsichtlich der Wirksamkeit politischer Faktoren auf die Börsenentwicklung besteht in Börsenkreisen eine gewisse Übereinstimmung. Anders sieht es dagegen in der Beurteilung der Konjunktur aus, die für die Kursbewegung langfristig betrachtet sehr viel bedeutsamer ist. Vorerst tröstet man sich damit, daß die Reduzierung des Kursniveaus schon sehr viel Negatives vorweggenommen hat. Vielleicht kann man sogar sagen, daß die jetzigen Kurse – in Relation gesetzt der durchschnittlich immer noch guten Ertrajskraft der deutschen Unternehmen – zu sehr gesunken sind. Aber wer garantiert dafür, daß die gegenwärtige Abkühlung rechtzeitig beendet werden wird? Der Trost, daß sich nun auch in unseren Konkurrenzländern Löhne und Preise in Bewegung setzen, ist allzu schwach. Beruhigender wäre, wenn sich auch die deutsche Wirtschaftspolitik zu Taten aufraffen würde. Daß diese noch Lage der Dinge unpopulär sein müssen und Wählerstimmen kosten werden, ist unvermeidlich.

Über die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit hinweg werden natürlich Erwägungen darüber angestellt, welche Branchen sich auch bei einer weiteren Konjunkturverschlechterung durchsetzen dürften. Die Aussichten der demischen Industrie beurteilt man in dieser Erziehung besser als noch vor einigen Monaten. Die Schutzzölle gegen einige amerikanische Dumpirg-Produkte haben ebenso dazu beigetragen wie die Vermutung, daß es der chemischen Industrie gelingen wird, weitere Rationalisierungsreserven zu mobilisieren. Die Ankündigung der IG-Farben-Nachfolger, auch für 1962 wieder 18 % Dividende zahlen zu wollen, hat eine Art Vertrauensbasis geschaffen. Gut im Markt liegen weiterhin die Aktien der Elektroindustrie, die ja unter der Abkühlung bisher nur wenig zu leiden hatte. Das drückt sich allerdings auch in relativ hohen Kursen aus. Bei den Großbankaktien kam es in der Vorwoche zu einer kräftigen Erholung. Hier haben die Ausländer große Beträge aufgenommen. Automobilwerte – auch die VW-Aktien – werden mit merklicher Zurückhaltung betrachtet. Kein Wunder angesichts der wachsenden Produktionskapazitäten! Bei den Eisen- und Stahlwerten hält das Rätselraten über die kommenden Dividenden an. Den Schlüssel glaubt man in der Klöckner-Dividende sehen zu können, die Ende dieses Jahres verkündet werden wird. Bleibt Klöckner bei 12%, was durchaus als möglich angesehen wird, dann werden es die anderen Konzerne schwer haben, ihre Ausschüttungen zu senken. Als dividendenfreudig gelten Thyssen, Phoenix-Rheinrohr, Mannesmann und Rheinstahl.

Kurt Wendt