Von Alfred Michaelis, New York

Die amerikanische Regierung steckt knietief in Waren- und Lieferungsgeschäften verschiedenster Art, aus denen sich immer wieder Korruptionsfälle und Skandalaffären ergeben. Allein das Militärbudget, das mit einer Höhe von annähernd 50 Milliarden Dollar rund zwei Drittel des gesamten Volkseinkommens der Bundesrepublik ausmacht und zum größten Teil für Rüstungsaufträge ausgegeben wird, macht sie zum wichtigsten Geschäftspartner der amerikanischen Wirtschaft.

Im übrigen ist die Regierung durch das landwirtschaftliche. Preisstützungsprogramm auf eigene Rechnung in riesenhaftem Umfang zum Lagerhalter landwirtschaftlicher Produkte geworden, die sie zu Stützungspreisen aufkauft, durch die Lagerhaltung vom Inlandsmarkt fernhält und im Rahmen der Wirtschaftshilfe’ an unterentwickelte Länder abzustoßen sucht. Der Wert der aufgestapelten Agrarprodukte beträgt seit Jahren 9 bis 10 Milliarden Dollar. Allein die Lagerung kostet die Regierung jährlich über eine Milliarde Dollar.

Die amerikanische Regierung stapelt aber nicht, nur landwirtschaftliche Produkte (um die Preise zu stützen), sondern hat sich im Verlauf des kalten Krieges auch veranlaßt gesehen, große strategische Reserven an Rohstoffen anzulegen, die im Kriegsfall wichtig sind, aber in den Vereinigten Staaten nicht in genügendem Umfang zur Verfügung stehen. Diese Rohstoffreserven erreichen den Wert von 7,7 Milliarden Dollar. Insgesamt verfügt die amerikanische Regierung also über Vorräte an landwirtschaftlichen Produkten und strategischen Rohstoffen im Ausmaß von rund 17 Milliarden Dollar, deren Verwaltung mit allerhand Versuchungen verbunden ist.

Ähnlich wie gegen das Geschäft mit Agrarprodukten richtet sich auch gegen die Transaktionen mit Rohstoffen der Verdacht, daß nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. Es wird gemunkelt, daß zu große Käufe zu hohen Preisen unter Bedingungen getätigt werden, die für die Lieferanten zu günstig sind, Präsident Kennedy hat die Rohstoffreserven prüfen lassen, wobei sich ergeben hat, daß die aufgestapelten Vorräte um fast die Hälfte über den voraussichtlichen Bedarf im Notstandsfall hinausgehen. Seit Monaten beschäftigt sich nun ein Senatsausschuß mit einer gründlichen Untersuchung der ganzen Angelegenheit.

Der Ausschuß hat besonders an den Nickelgeschäften Anstoß genommen. Der Chef des amerikanischen Nickelkonzerns, der Bergbaugesellschaft M. A. Hanna Company, ist niemand anderes als der enge persönliche Freund und Berater Eisenhowers und dessen Finanzminister George M. Humphrey, der Hauptverfechter jener erzkonservativen, deflationistischen Finanzpolitik des „harten Geldes“, die von der Eisenhower-Regierung betrieben wurde.

Die Hanna-Gesellschaft besitzt die Konzession für das einzige bekannte Nickelerzvorkommen der Vereinigten Staaten im Staate Oregon. In Anbetracht des zunehmenden Nickelbedarfes für militärische Zwecke legte die amerikanische Regierung der Hanna-Gesellschaft während des Koreakrieges im Jahre 1952 nahe, die bis dahin unausgebeuteten Vorräte zu erschließen und eine Erzaufbereitungsanlage zu errichten. Es kam zu einem Abkommen zwischen der Regierung und Hanna, gemäß dem die Regierung unter Aufwendung von 22 Millionen Dollar den Bau der Aufbereitungsanlage übernahm und Hanna 3,3 Mill. Dollar Betriebskapital zur Verfügung stellte. Die Investition der Hanna-Gesellschaft in das Unternehmen war auf 3,4 Mill. Dollar beschränkt.