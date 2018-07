Inhalt Seite 1 — Die staatenlose Frankfurterin Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z. Frankfurt

Nicht länger mehr konnte Inge den Verlockungen der bunten Werbeplakate widerstehen: Sie mußte nach Spanien! Besonders der September sollte dort so schön sein. Also ging sie in ein Reisebüro und buchte für einen Ferienaufenthalt an der Costa Brava.

Aber Inge ist nicht nur 21 Jahre alt und brünett, sondern auch – staatenlos. Daran ändert nichts, daß sie ein einwandfreies Frankfurterisch spricht und vor 21 Jahren mit Mainwasser getauft wurde. Mit dem merkwürdigen Zustand der Staatenlosigkeit hat sie im Laufe der Zeit schon so seltsame Erfahrungen gemacht, daß sie sich nicht damit begnügte, ganz einfach nur im Reisebüro eine Spanienreise zu buchen; sie rief vorsichtshalber beim Spanischen Konsulat in Frankfurt an, um zu erfahren, wie man es im sonnigen Spanien mit den Staatenlosen hält.

Am spanischen Ende der Leitung war man sehr höflich und freute sich über Inges Entschluß, die sonnige Halbinsel kennenzulernen. „Ja“, sagte Inge, „ich freue mich auch schon, aber was muß ich nun für die Einreise tun?“ Und dann verriet sie dem Konsulatsbeamten ihr Geheimnis: „Ich bin nämlich staatenlos.“ Dieses „Geständnis“ schien die guten Beziehungen außerordentlich abzukühlen. Die Antwort war zunächst Schweigen; dann folgte ein fleißiges Herumtelefonieren im Hause, um zu erfahren, was in einem solchen Falle zu tun sei. Die Antwort übertraf dann auch alles, was Inge bisher erlebt hatte, wenn sie ihren Urlaub außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik hatte verbringen wollen.

Die Österreicher, so erinnerte sie sich, wollten zwei Paßbilder sehen und einige Fragebogen beantwortet haben. Bei den Holländern war es ähnlich gewesen. Die Italiener wollten es schon etwas genauer wissen; sie erbaten von Inge, ihr Arbeitgeber solle ihr bescheinigen, daß sie in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehe. Zudem mußte sie versichern, sich in Italien keinen Arbeitsplatz zu suchen und schließlich mußte sei unterschreiben, daß sie nach Ablauf ihres Visums freiwillig wieder in die Bundesrepublik zurückkehren werde. Das alles, so meinte Inge, als sie die spanische Anforderungen erfuhr, war jedoch – abgesehen von den Kosten, die jedesmal entstanden – recht harmlos. „Wir benötigen für die Ausstellung eines Touristenvisums die Referenzen von drei in Spanien lebenden Familien“, belehrte das Konsulat.

„Wo soll ich die herbekommen“, dachte das Mädchen, und die Vorfreude auf den Urlaub in Spanien wurde leicht getrübt. Aber sie brauchte sich damit nicht lange aufzuhalten. Es wurde ihr gleichzeitig mitgeteilt, daß es auch mit spanischer Bürgschaft einige Monate dauern würde, ein solches Touristenvisum zu bekommen. „Solche Sachen werden direkt in Madrid bearbeitet“, erklärte man ihr.

Doch noch immer träumte Inge von einem sonnigen September in Spanien, und so ging sie wieder in ihr Reisebüro und klagte dort ihr Leid mit der Staatenlosigkeit. Die Touristik-Fachleute wußten Rat. Schließlich gibt es in Frankfurt ein Spanisches Verkehrsbüro in der Großen Eschenheimer Straße, dessen Aufgabe es ist, den Bundesbürgern Spanien als Reiseland ans Herz zu legen. Bei den spanischen Fremdenverkehrswerbern müßte man doch Verständnis dafür haben, daß auch ein staatenloses 21 jähriges Mädchen einmal von der Sehnsucht nach dem Lande südlich der Pyrenäen ergriffen wird. Dort müßte man doch schließlich auch Mittel und Wege finden, diesen Traum ohne Rücksicht auf bürokratische Hindernisse zu verwirklichen.