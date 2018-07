Das sichtbar veränderte Konjunkturklima hat sich auch bei den Banken niedergeschlagen: das Expansionstempo, 1961 noch von den Wellen einer ungetrübten Hochkonjunktur getragen, hat sich im Laufe dieses Jahres auffallend verlangsamt. Das zeigte sich bereits... bei den Großbanken, die ihr diesjähriges Plus bei „Halbzeit“ im wesentlichen nur den Monaten Mai und Juni verdankten, die mit dem großen Steuertermin vom 10. Juni noch einen recht stattlichen Geschäftszuwachs gebracht hatten. Dennoch blieben die großen Drei des deutschen Kreditgewerbes im ersten Halbjahr per Saldo noch weit von der vorjährigen Steigerung entfernt, die mit der Verlängerung der zusammengefaßten Bilanzen um 2,1 Mrd. DM mehr als dreimal so groß war wie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres (650 Mill. DM).

Ein ähnliches Bild bietet die Bankenstatistik der 480 halbmonatlich berichtenden Kreditinstitute. Auch hier ist eine merkliche Beruhigung des Geschäftsverlaufs nicht zu übersehen. Besonders deutlich wird dies im kurzfristigen Kreditgeschäft. So haben beispielsweise die kurzfristigen Ausleihungen der 480 Institute an Wirtschaftsunternehmen und Private von Januar bis Juli nur noch um bescheidene 540 Mill. DM zugenommen. Wie sehr sich die Vorzeichen im Kreditgeschäft seit Jahresfrist verändert haben, demonstriert ein Vergleich mit den ersten sieben Monaten des vergangenen Jahres recht eindrucksvoll: in dieser Zeitspanne hatte sich der Zuwachs nämlich auf 2,4 Mrd. DM belaufen. Interessant ist dabei, daß in jüngster Zeit namentlich der Wechselkredit nur wenig gefragt ist. Während die Debitoren, die Kontokorrentkredite, immerhin noch ein Pius von 680 Mill. DM verbuchten, fiel das Volumen der Wechselkredite unter den Stand vom Jahresultimo zurück.

Eine Parallele zu den kurzfristigen Krediten bieten die Einlagen, die – soweit sie Sicht- und Termingelder von Wirtschaftsunternehmen und Privaten betreffen – seit Jahresanfang sogar mit einem leichten Verlust aufwarten; von Januar bis Juli 1961 waren dagegen immerhin noch 560 Mill. DM hinzugekommen. Die Bilanz der öffentlichen Einleger ist indessen noch positiv, wenn auch der Zufluß mit 390 Mill. DM sehr viel dünner war als in der entsprechenden Vorjahrszeit (1,30 Mill. DM). Die Liquidität ist offensichtlich auch hier knapper geworden. Daß die neugewonnenen Einlagen der ersten sieben Monate in der „Endabrechnung“ mit fast 3 Mrd. DM doch noch einen sehr respektablen Umfang erreichten, geht ausschließlich auf das Konto der Sparer: die Spareinlagen erhöhten sich nämlich um gut 2,5 Mrd. DM, das sind 600 Mill. DM mehr als in den vergleichbaren Monaten des Vorjahres. Die Bedeutung der Spareinlagen als Refinanzierungsquelle ist damit weiter gewachsen. Ein Lob dem unbeirrbaren Sparer! lz