Von Katharina E. Russell

Vier Wochen genügen, um aus dem anfangs undurchsichtigen Vielerlei der Pariser Mode Bleibendes zu erkennen: Sie gibt sich vorwiegend sachlich, schlank, noch gestreckter als bisher, ohne freilich einzuzwängen. Charakteristisch ist die längere Jacke, der – dem Gesetz der ausgeglichenen Proportionen folgend – ein etwas längerer Rock zugeteilt wird. Ob er auch endgültig akzeptiert wird – das werden allerdings nicht Couturier oder Konfektionär, das wird die Frau, die ihn tragen soll, entscheiden. Cardin, der wie immer Kompromisse verschmäht, geht aufs Ganze und zeigt ihn fast halbwadenlang; Simonetta-Fabiani machen ihn nur ein wenig kürzer. Balenciaga, Givenchy, Dior, St. Laurent und andere gehen da behutsamer vor. Ihre private Marktforschung läßt sie annehmen, daß die Frau sich nicht von heute auf morgen für eine wesentliche „Verlängerung“ entscheiden wird; sie begnügen sich damit, das Knie – im vorigen Jahr Objekt des Anstoßes – großzügig zu verhüllen. Hellhörige sind fest davon überzeugt, diese allgemeine Unsicherheit deute die Neigung an, im nächsten Jahr alle Röcke länger zu machen.

Das Stichwort für den Winter heißt: „Eingemummelt.“ Dafür sorgen hohe und höhere Pelzkragen, die beim Mantel ohne Kragen ersetzt werden; durch voluminöse, ein- oder zweimal um den Hals geschlungene Stolenschals mit oder ohne Pelzeinrahmung. Der hohe Hut, mit den Augenbrauen kokettierend, trägt weiter dazu bei, die Silhouette zu strecken.

All dies sind scheinbar Kleinigkeiten, die das bisherige Frauenporträt nur mit leichter Hand retuschieren, und es nimmt deshalb nicht wunder, daß in deutschen und französischen Zeitungen die Frage gestellt wird, ob wir nicht so etwas wie den „Schwanengesang“ der Pariser Haute Couture leise, aber deutlich vernähmen. Tatsächlich ist das mit vielen interessanten Einzelheiten versehene Gemälde der Wintermode keine Offenbarung, die den Atem stocken macht. Von einem Schwanengesang zu sprechen, ist indessen kühn. Der Couturier steht jedoch vor der schweren Aufgabe, die Probe auf Phantasie und Verkäuflichkeit zu bestehen. Wer sich nicht darum kümmert und – wie Pierre Cardin als einziger – seine höchstpersönliche Vision vom Modebild der Zukunft zu verwirklichen trachtet, muß sich auf Zweifel, Kritik und Spöttelei gefaßt machen.

Neuheit: Pelz gestreift für Kleider und Mäntel. Ein Abendkleid mit langer Schleppe und schwarz-weiß-gestreiftem Nerzoberteil, ein Höhepunkt der Schneiderkunst. Luxus als Maßstab für Qualität. Modell Patou.

Im Falle Cardin spielt dies allerdings keine Rolle. Dieser am meisten kopierte Mann ist aus härterem Holz geschnitzt. Er weiß, daß auch in Dingen der Mode dem Mutigen nicht nur die Welt, sondern auch der Geschäftserfolg gehört. Er gehört zu denen, die sich vom Druck der Einkäufer nach „gängiger“ Ware, die das Risiko – diesen integrierenden Bestandteil jeder modischen Schöpfung – ausschalten soll, nicht beeinflussen läßt. Es macht ihm nichts aus, daß sehr viele nicht sehr schlanke Frauen seine Modelle ablehnen, ganz einfach, weil sie sie nicht tragen können, bis ein gewandter Konfektionär eine glückliche „Anpassungsoperation“ vorgenommen hat. Cardin ist ein Schaffender, der sich ebenso wie der so viel ältere Balenciaga, den man vor einigen Jahren ob seiner bizarren Einfälle als Misogyn bezeichnet hatte, durch Beifall oder Ablehnung nicht bestimmen oder beirren läßt.

Der berühmte Balenciaga präsentiert in seiner Winterkollektion Meisterwerke kleidsamer und zeitgemäßer Eleganz. Es ist alles da, was man von ihm erwartet: die geräumigen, das Selbstvertrauen stärkenden, meisterhaft geschnittenen Mäntel; auch die schmalen, mageren Versionen und nebenbei die Capes: lang, dekorativ, nicht immer praktisch, manchmal kürzer, leichter zu manövrieren, meist in den hochmütigen, unterbetonten Farben Braun, Schwarz und Beige. Daß ein bodenlanger Abendmantel aus Hermelin mit altrosa Seidenschärpe einem bequemen Bademantel auffallend ähnelt, überrascht niemanden, der die Neigung des Spaniers zu luxuriösem Understatement kennt. Kostüme und Deux-Pièces-Jacken stehen unten etwas ab und diese bescheidene Glockenweite wiederholt sich am Saum des Rockes. Balenciaga teilt freilich auch den guten, alten, durchgeknöpften Chemisierkleidern mehr als eine Komparsenrolle zu. Technik und Schnittraffinement des Couturiers sorgen dafür, daß sie anders aussehen als die anderen ...