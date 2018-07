Inhalt Seite 1 — Inflation bei 35 Grad im Schatten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von K. G. Heinrichsdorff

In den Frankfurter Konditoreien an der Hauptwache und den Tel Aviver Kaffeehäusern, in denen Israelis gestern wie heute einen schwunghaften Handel mit echten, und manchmal mit „linken“ Dollarnoten betreiben, geht man mit den offiziellen Beteuerungen der Währungspoliker über die zukünftige Wirksamkeit der Stabilisierungsmaßnahmen für das Israel-Pfund nicht ganz konform.

Der graue, schwarze (oder fein ausgedrückt), der Parallelmarkt zog in den vergangenen Tagen für das israelische Pfund an, so daß jetzt rund 15 % mehr israelische Pfund zum Dollarkauf angelegt werden müssen als es dem offiziellen Kurs entspricht.

Diese mehr oder weniger „fliegenden“ Devisenhändler sind im allgemeinen überraschend gut informiert; deshalb sollte man auch aufmerksam zur Kenntnis nehmen, daß in Tel Aviv trotz der sommerlich feuchten Temperatur von 30 bis 35 Grad im „Schatten“ recht lebhafte und hitzige Debatten darüber angestellt werden, wann und in welcher Höhe der amerikanische Dollar abgewertet wird: das „ob“ ist bereits keine erregte Diskussion mehr wert.

Es erscheint recht ungewiß, ob es der israelischen Regierung gelingen wird, die Auswirkung der sich zwar langsam aber stetig drohenden inflationären Preisspirale so einzudämmen, daß praktisch wenigstens etwas bare Münze in den Taschen des breiten Publikums am Monatsende übrig bleibt. Ein leises Mißtrauen in die staatliche Wirtschaftspolitik hat in dem nachlassenden Interesse ausländischer (lies nordamerikanischer) Investoren für Neuanlagen in Israel ihren Niederschlag gefunden. Wenn auch im Moment noch an einigen 40 neuen Betrieben gebaut wird – die Ende 1962 mit ihrer Produktion beginnen und rund 15 000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen sollen –, so erwies sich, daß seit einigen Wochen keinerlei weitere reale Investitionsprojekte besprochen noch den zuständigen staatlichen Behörden vorgelegt wurden. Dies ist um so verständlicher, als keiner die Entwicklung der Preise, der Löhne und insbesonders der offiziellen Kurse voraussagen kann und ausländische Investoren sich wohl am Lesen von Vier- oder Fünfjahresplänen aller Art ergötzen, sich hingegen wohl mehr für ihre zukünftigen Profite und deren mehr oder minder kontrollierte Verfügbarkeit interessieren.

Zu dieser, vielleicht auch durch die Ereignisse an Wallstreet bedingten, Unsicherheit gesellt sich die Gewißheit, daß die israelischen Exporte weit mehr als saisonbedingt abgesunken sind und daß die Verhandlungen über ein Abkommen irgendeiner Art mit der EWG-Behörde bis jetzt zu keinem sichtbaren Erfolg geführt haben. Um so mehr dürfte man sich in Israel über die bedeutenden Textilabschlüsse mit der Bundesrepublik gefreut haben, die hier zeitgünstig eintrafen, um einen weiteren Produktionsrückgang durch die verringerten Exportmöglichkeiten zu verhindern; auch konnte die deutsche Industrie erstmalig einen bedeutenden Auftrag eines der größten Industrieunternehmen des Landes, der „Israel. Aircraft Industries“ verbuchen.

Zur Förderung der Ausfuhr wurde von Regierungsseite ein Kreditfonds geschaffen, der den Exporteuren zu einem Zinssatz von 7,5 % zur Finanzierung ihrer Ausfuhr zur Verfügung steht; es ersetzt drei verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Zinssätzen von 7 bis 10 % und einen bürokratischen Papierkrieg.