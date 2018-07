DIie zurückliegende Aktienbaisse hat auch bei den Investment Fonds schmerzliche Spüren hinterlassen. Die Fonds bieten zwar Schutz geen mancherlei Risiko, aber nicht gegen eine alljemeine Aktienbaisse. Allerdings läßt sich das Baisse Risiko mindern, indem man einmal den Fonds eine verstärkte Rentenmischung beigibt (wenn dies in den Satzungen vorgesehen ist) und indem man zum anderen ausländische Aktien hereinnimmt. Denn erfahrungsgemäß gibt es sebst bei einer weltweiten Baisse immer einige Länder, in denen sich die Aktienkurse, auf Grund besonderer Faktoren besser zu behaupten vermögen als anderswo. Aber — und das ist die Kehrseite der Medaille — wirkt sich eine hohe Renttnbeknischung oder eine breite internationale Strtuung ungünstig in Zeiten einer Aktienhaüsse aus, wie wir bis 1960 einwandfrei sehen konnten. Betrachten wir uns zunächst einmal die Eitwicklung der Ausgabepreise bei den Zertifikaten der ADIG Fonds: Ausgabepreis Ausgabepreis Ausgabepieis am 30. 6. 61 am 29. 6. 62 am 24.

118 20 DM 95 50 DM 89 50 DM 56 70 DM 38 80 DM 36 80 DM 64 90 DM 43 40 DM 41 00 DM 72 20 DM 49 00 DM 45 50 DM 71 50 DM 57 70 DM 57 70 DM 50 00 DM 40 70 DM 43 00 DM Erstausgabepreis am 7. 11. 1961 Dazu gleich die Ausschüttungen, die gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben sind: 7 1 (5 5) °o des Abgabepreises 7 1 (4 3) °o des Ausgabepreises 6 9 (4 3) °o des Abgabepreises 7 8 (4 7) %> des Abgabepreises 5 3 (4 7) % des Ausgabepreises Für Tresora satzungsgemäß keine Ausschüttung. Bezogen auf die Ausgabepreise vom 29. 6. 62 bzw. 30 6 61. Wenn wir die Entwicklung der Abgabepreise unter die Lupe nehmen, meine verehrten Leser, dann ergeben sich interessante Abweichungsn. Mit einer Verringerung von 18 6% rangiert der Tresora Fonds an der Spitze. Hier wirkte sich iie Einbeziehung ausländischer Aktien ebenso günstig aus wie bei Adiropa, wo der Rückgang "nur" 19 3 o betrug. Mit einem Minus von 19 2°o kommt auch Fondra gut davon — dank des Rmmögen. Die Abwärtsbewegung bei Foncak (— 31 6 %), bei Fondis (— 33 1 o) und beim Adifonds (— 32 1 °Q) weichen nur unwesentlich voneinander ab. Zum Trost für die Besitzer dieser Zertifikate weist die Verwaltung darauf hin, eaß zu gleicher Zeit der von der Commerzbank errechnete Aktienindex um 36 2 % gefallen ist, also die Zertifikatsbesitzer immer noch einen, wenn auch nicht gerade imponierenden Vorteil hatten. Immerhin hatte die "sachgemäße" Anlagepoliiik, von der im Verwaltungsbericht die Rede ist, bei den reinen deutschen Aktienfönds einen, statistisch nachweisbaren Vorteil von 5 bis 6 °o. Der rechnerische Verlust, den die Baisse allein im letzten Berichtszeitraum verursacht hat, macht dennoch knapp ein Drittel des Wertes vom 30. 6. 61 aus! Wenn man nun zu den Ausgabepreisen VDOT Fondra Fondak Fondis Adifonds Adiropa Tresora Für Fondra, 6 75 = Für Fondak 2 75 = Für Fondis 3 — = Für Adifonds 3 75 = Für Adiropa 3 — = 8 32 24. 8. 1962 die inzwischen erfolgten Ausschüttungen hinzurechnet, dann ergibt sich die erfreuliche. Tatsache, daß es inzwischen wieder etwas "aufwärts" gegangen ist.

Nun ein Wort zu den Ausschüttungen. Ihre Höhe wird willkürlich festgesetzt. Sie sind ein Mittel der Fonds Politik und damit letzten Endes auch ein Mittel der Absatzwerbung. Die deutschen Fonds gingen bisher im allgemeinen von der Überlegung aus, daß die Ausschüttung, bezogen auf den jeweiligen Ausgabepreis für die Zertifikate, einen Prozentsatz ergeben müßte, der mit dem Sparkassenzins konkurrieren kann. Da die Aktienrendite in der Regel den Sparkassenzins nicht erreichte, mußten zusätzliche Mittel für die Ausschüttung bereitgestellt werden. Man beschaffte sie durch den Verkauf von Bezugsrechten und durch Realisierung von Kursgewinnen.

Die ADIG Fonds standen in diesem Jahr vor der Entscheidung, entweder an der bisherigen Praxis (Orientierung der Ausschüttung in etwa an den Sparkassenzins) festzuhalten — das hätte eine empfindliche Kürzung der Ausschüttungsbeträge gegenüber dem Vorjahr bedeutet — oder an den Ausschüttungen nicht zu rühren und damit eine geradezu revolutionäre Ausxhüttungsrelation zu den im letzten Jahr stark gesunkenen Ausgabepreisen herzustellen. Nicht gerade zur Freude anderer Fonds hat man die alten Ausschüttungssätze beibehalten. Mit Spannung werden nun die Entschlüsse der anderen Fonds erwartet, die in diesem Jahr noch ihre Ausschüttungen bekanntgeben müssen. Werden sie auf diesem Weg folgen? Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ebenfalls im großen Umfange Kursgewinne zu realisieren, und zwar auch dann, wenn sie der Meinung sind, daß es für die Zertifikatsbesitzer besser wäre, Aktien nicht mehr zu verkaufen, weil nunmehr der unterste Punkt der Baisse nahe ist. Ausgeschüttete Beträge können an der allgemeinen Kurserholung nicht mehr teilnehmen! Das weiß natürlich die ADIG Verwaltung auch. Aber offenbar sagt sie sich, daß es den InvestmentSparern ja freisteht, die ihnen über die Ausschüttung zufließenden Beträge sofort oder zu einem Zeitpunkt, den sie für günstig halten, wieder in Zertifikaten anzulegen. Sie setzt also eine gewisse Mündigkeit bei ihren Kunden voraus, wenn sie ihnen unausgesprochen sagt: "Hier habt ihr fiel In der Rechenschaftsperiode 196162 haben sich die Dividendensätze der Gesellschaften nicht mehr nennenswert erhöht. Infolgedessen konnten die Einnahmen aus Dividenden auch nicht mehr wesentlich zugenommen haben. Aus den Ertragsrechnungen ergibt sich sogar, daß sich der Anteil jedoch nicht auf eine Verschlechterung der Ertragslage zurückzuführen, sondern darauf, daß eine Reihe von Aktiengesellschaften im Kalenderjahr 1962 ihre Dividenden im Gegensatz zum Vorjahr erst nach dem 30, 6 ausgeschüttet hat. Diese Einnahmen können erst in der Ertragsrechnung 196263 ausgewiesen werden.

Die Fehlbeträge sind durch erhöhte Bezugsin puncto Ertragsrechnung ihre Publizität eingeist ein Vergleich gegenüber dem Vorjahr unmöglich gemacht. Immerhin wird eines deutlich: Die Damit wird bestätigt, was auch schon bei anderen Fonds beobachtet werden konnte, daß die Investment Gesellschaften in richtiger Erkenntnis der Börsenlage weitgehend auf den Bezug junger Aktien verzichtet haben. Da auch andere Kapitalsammelstellen die gleiche Hältung einnahmen, kann man sich nachträglich nicht wundern, wenn Kapitalerhöhungen regelmäßig zu einer Belastung für die Börse wurden. Die ADIG hat daneben auch sehr flott Kursgewinne realisiert, d h. Aktien verkauft. Und zwar mehr als aus den Ertragsrechnungen hervorgeht. Bei ihnen wurden im Gegensatz zu den Vorjahren nur soviel Kursgewinne ausgewiesen, wie zur Auffüllung des Ausschüttungsbetrages auf die gewünschte Höhe erforderlich war. Effektiv waren nur bei einem Fonds die realisierten Kursgewinne niedriger als 196061. Sonst lagen sie auf Vorjahreshöhe oder darüber. Zum Schluß noch ein paar Worte zur AnlagePolitik. Grundsätzlich, so haben wir gesehen, war sie auf die Aktienbaisse eingestellt. Bei Fondra wurde deshalb der Rentenanteil am Fondsvermögen auf 47 (37) % verstärkt. Bei den reinen deutschen Aktienfonds erhöhte man die flüssigen Mittel. Bei Adiropa hat der Anteil der deutschen Aktien auf 21 49 (20 36) °o geringfügig zugenommen, wahrscheinlich, weil man in den Baisse Tagen die Positionen etwas verstärkt hat. Der französische Besitz war dagegen leicht rückläufig, die Rendite der französischen Aktien ist nach den Kurssteigerungen der letzten Zeit überdurchschnittlich niedrig geworden. Das — so meinen die Anlageexperten <— wird die weitere Aufwärtsbewegung der französischen Aktien zwangsläufig bremsen. Adiropa hat seine Anlagen auf Spanien ausgedehnt und außerdem den Anteil an Werten der Chemie- und Kunststoffindustrie erhöht, während Tresora dänische und schweizerische Aktien einbezogen, dagegen den Bestand an USWerten merklich reduziert hat. Bei den aus deutschen Aktien zusammengesetzten Fonds sind die Prozentsätze einiger Branchen vermindert (Chemie- und Kunststoffe, Kali und Erdöl, Leder und Gummi, Maschinen und Metall), dagegen die der Elektroindustrie — einschl. Versorgungswerte —, die der Bauindustrie und der Versicherungswirtschaft erhöht worden.

Bis zur nächsten Woche!