Kann in den Entwicklungsländern ein parlamentarisches System westlicher Prägung gedeihen? Als die ersten afrikanischen und asiatischen Völker in die Unabhängigkeit entlassen wurden, hatte man diese Frage ohne allzu große Bedenken bejaht. Aber es erwies sich, daß diese importierte Regierungsform nur in seltenen Fällen von Dauer war. Und heute neigt man im Westen dazu, paternalistische Diktaturen – „Erziehungsdiktaturen“ – als notwendiges Übel hinzunehmen. Die jüngsten Entwicklungen in Pakistan – die Wahlen zum Parlament und die Aktivität der Parlamentarier – mögen indes ein Hinweis darauf sein, daß der Westen vielleicht doch die Kraft seiner Ideen unterschätzt hat.

Vor rund drei Monaten wurden in Pakistan die Abgeordneten der Nationalversammlung und der zwei Provinzparlamente (für Ost- und Westpakistan) gewählt – auf Grund der von der Offiziersjunta am l. März dieses Jahres oktroyierten Verfassung. Entsprechend war der Wahlmodus: 80 000 Kommunalräte – die sogenannten „basic democrats“ – bildeten eine einzige Wahlkammer, die je 150 Abgeordnete des Bundesparlaments und der Privinzparlamente wählten. Die bisher mit indirekten Wahlen dieser Art gemachten Erfahrungen ließen erwarten, daß auf diese Weise recht konservative Körperschaften vom Typ der Honoratiorenkammern entstehen würden. Das war wohl auch beabsichtigt. Die Einschränkung des Wahlrechts und die Aufrechterhaltung des Parteienverbotes während des Wahlkampfes bestätigen diese Vermutung. Die Junta hoffte, in den neuen Parlamenten ein verläßliches Forum für ihre Machtkonsolidierung zu erhalten.

Diese Hoffnungen erwiesen sich als trügerisch. Die von der Diktatur verbotene Muslim Liga, deren Kandidaten in den Wahlen als „Unabhängige“ auftraten, gewann die Wahlen, und zwar so gründlich, daß sie in allen drei Kammern über eine absolute Mehrheit verfügt. Diese national-liberale Partei mit einem traditionell-religiösen mohammedanischen Einschlag, die 1947 unter ihrem Führer Mohammed Ali Jinnah Pakistans Eigenstaatlichkeit gewonnen hatte, ist aber weltanschaulich unlösbar mit dem Rechtsstaatsgedanken und dem Parlamentarismus vom Typ Westminster verbunden.

Schon die erste Sitzung des Bundesparlaments zeigte, daß Präsident Ayub Khan es nicht leicht haben wird. Nicht der Kandidat der Junta wurde zum Vorsitzenden der Kammer gewählt, sondern Tamizuddin Khan – ein Politiker, der im Lande als Symbolfigur des Volkswiderstandes gegen den autoritären Staat gilt.

Präsident Ayub unterwarf sich dem Wahlergebnis. Stillschweigend löste er das Diktaturkabinett auf. Einer der Generäle der Junta ging nach Tokio als Botschafter. General Azam Khan der Gouverneur Ost-Pakistans, war schon vorher abgesetzt worden. Auch gebrauchte der Präsident seine verfassungsmäßige Vollmacht, die Kabinettsmitglieder nicht aus den Reihen der Deputierten zu ernennen, nur mit großer Zurückhaltung. Die Majorität des neuen Kabinetts besteht aus Politikern der Muslim Liga. Außenminister ist der frühere Premier Mohammed Ali, ein bewährter Freund des Westens. Ein anderes hervorragendes Mitglied des Kabinetts ist Justizminister Munir, der im Jahre 1955 als Präsident des Verfassungssenats des Bundesgerichtes die Einberufung der Verfassunggebenden Nationalversammlung erzwang.

Präsident Ayub scheint also dem Muster des türkischen Generals Gursel zu folgen, der sich nach Entfernung seiner Offizierskameraden aus der Regierung mit der Rolle des Staatsoberhauptes in einer wiedererstandenen Demokratie begnügte. Freilich, die Auseinandersetzung zwischen der Offiziersjunta und den Parlamentariern ist damit wohl noch nicht zu Ende. Das neugewählte Parlament macht nämlich aus seinem Widerwillen gegen die oktroyierte halbautoritäre Verfassung kein Geheimnis und fühlt sich de facto als eine verfassungsgebende Körperschaft. Schon vor der ersten Tagung einigten sich 64 der 80 Deputierten Ost-Pakistans auf ein gemeinsames Programm und verlangten die sofortige Revision der Verfassung: Direkte Wahlen, ein dem Parlament verantwortliches Kabinett, die Aufhebung des Parteienverbotes und wirtschaftliche Konzessionen für Ost-Pakistan.

Die Atmosphäre der ersten Parlamentssitzungen zeigen, daß man die dreieinhalb Jahre der Diktatur weder vergeben, noch vergessen hat. Vorläufig richten sich die Vorwürfe der Parlamentarier hauptsächlich gegen die abgesetzten Mitglieder der Junta. So wurde der frühere Außenminister Manzur Quadir, der allgemein für die autoritären Grundzüge der Verfassung verantwortlich gemacht wird, von seinem Nachfolger als der „Rasputin“ Pakistans bezeichnet. Als der Parteivorsitzende Quaym Khan (er gehört nicht dem Parlament an) in einer Rede den Staatspräsidenten scharf angriff und darauf verhaftet wurde, verließen die Deputierten demonstrativ den Sitzungssaal der Nationalversammlung.