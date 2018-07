Die Rheinische Braunkohlenwerke AG (Köln) haben 1961 die Maßnahmen zur Konsolidierung und Rationalisierung der Betriebe im verstärkten Umfang fortgesetzt. Von dem Strukturwandel auf den Energiemärkten wurde die Gesellschaft bisher nur in Teilbereichen des Braunkohlenbrikettabsatzes betroffen. Die Umsatzerlöse stiegen auf 794 (783) Mill. DM. Die Einbußen beim Absatz an Industrie und Gewerbe konnten durch höhere Hausbrandlieferungen ausgeglichen werden. Im laufenden Geschäftsjahr sind die Aussichten für die Strom- und Briketterzeugung günstig. Nach wie vor sei die Braunkohle der preisgünstigste Primärenergieträger in der Bundesrepublik, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Franz Hellberg. Nahezu die Hälfte der Rohkohlenförderung von Rheinbraun diene der Briketterzeugung; im Hinblick auf die Strompreise in der Bundesrepublik sollte jedoch die Stromerzeugung aus Braunkohle stets die wichtigere Rolle spielen. Zur Sicherung der Kohlenbasis für die Stromerzeugung sollen neue Tagebaue erschlossen werden, Neuaufschlüsse werden vor allem im Feld Hambach sowie im Raum Inden und Frimmersdorf geplant. In Hambach stünden dem Nachteil des starken Deckgebirges die Vorteile einer großen Kohlenmächtigkeit und eines wegen der tieferen Lage um bis zu 30 Prozent höheren Kohlenheizwertes gegenüber.

Erstmals hat bei Rheinbraun im Berichtsjahr sich der Mangel an Arbeitskräften ausgewirkt. Die Verwaltung möchte deshalb in den nächsten Jahren die Mechanisierung der Betriebe vorantreiben. Die Gewinnabführung, gemäß Organvertrag an die Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE) erhöhte sich auf 37,31 (36,75) Mill. DM.

