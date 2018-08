Wenn wir etwas nicht wissen oder wenn wir nicht genug darüber wissen, dann neigen wir immer dazu, Gefühle an die Stelle von Gedanken treten zu lassen. T. S. Eliot

Die europäische Funkbühne

Ehrgeizige Pläne haben, dem Vernehmen nach, der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der Sender Freies Berlin (SFB). Sie wollen ab 1. Oktober ein „Drittes Programm“ ausstrahlen, das diesen (ja von der Londoner BBC bezogenen) Namen wieder mehr als bisher verdient, das eine geistige Konzeption verrät: Literatur und Kunst Europas dem anspruchsvollen Hörer aus erster Hand zu vermitteln. Die Sender haben sich dafür der freien Mitarbeit kompetenter Sachkenner versichert: des Komponisten und Hamburger Opern-Intendanten Rolf Liebermann und des Schriftstellers und ehemaligen Hamburger Funk-Intendanten Ernst Schnabel. Diese beiden sollen als „Herausgeber“ und Ratgeber des Programmdirektors (die Stelle ist nach dem Tode von Walter Hilpert vakant) dem Ganzen die notwendigen geistigen Impulse geben. Wir werden den Plan mit der ihm gebührenden Aufmerksamkeit verfolgen.

Neu im Blätterwald

Ab 1. September wird in dem Frankfurter Verlag Bärmeier und Nikel, bekannt durch seine amüsanten Karikaturenbändchen, eine satirische Zeitschrift unter dem Titel „Pardon“ erscheinen. Als Mitarbeiter werden unter anderen Erich Kästner, Werner Finck und der Zeichner Loriot bei diesem Unternehmen mitwirken. Die Zeitschrift, gedacht für Leser, „die kritisch denken und Humor haben“, hat eine Anfangsauflage von 60 000 Exemplaren. Es ist zu hoffen, daß es wirklich so viele Exemplare der Gattung Mensch in Deutschland gibt, die über die beiden genannten Qualitäten verfügen.

Rettung des Merkur

Die in Not geratene Zeitschrift „Merkur“, deren Schicksal – Finanzmangelkrankheit – vor einem Vierteljahr Bestürzung und Klage hervorrief, ist gerettet. Als in der vergangenen Woche die Nachricht verbreitet wurde, der Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch wolle sich in Zukunft – mit den nötigen Zuschüssen – des „Merkur“ annehmen, wurden allenthalben Seufzer der Erleichterung laut.