Von Ernst Müller-Meiningen jr.

Eine Münchner Strafkammer verurteilte vor ein paar Tagen einen Mann wegen schweren Diebstahls und anderer Straftaten zu einer Zuchthausstrafe von 3 1/2 Jahren. Jener Mann hatte schon siebzehn zu beträchtlichem Teil, wie man fachmännisch so sagt, einschlägige Vorstrafen.

Nichts Besonderes, so werden Sie vielleicht sagen, und möglicherweise auch bei dieser Einstellung bleiben, wenn ich Ihnen verrate, daß es sich bei dem 38jährigen Verurteilten um einen außerordentlich begabten Schriftsteller handelt – Wolfgang Graetz ist sein Name – der in jüngster Zeit durch eine Reihe von sehr ernsten, geradezu selbstquälerisch nach der Verantwortung und der Meisterung des Lebens suchenden Hörspielen sich Namen und Erfolg geschaffen hat.

Nun gut, so werden Sie vielleicht einwenden: ob begabt oder unbegabt, stabil oder labil, theoretisch skrupelhaft, praktisch skrupellos, reich oder arm – vor dem Gesetz haben alle gleich zu sein.

Das ist gewiß richtig. Aber es fiel während jener Hauptverhandlung aus dem Munde des Gerichtsvorsitzenden, eines Landgerichtsdirektors, dessen Namen ich hier nicht nennen will, weil er nichts zur Sache tut und es nur um die Sache geht, ein Satz, der, obzwar nur ganz beiläufig hingesagt, mir als außerordentlich symptomatisch für eine doch wohl weithin obwaltende Geisteshaltung erschien. Jener Satz lautete: „Das Gericht kann sich nicht um psychologische Tiefenschärferei kümmern.“

In der Tat, das Gericht hielt sich an die äußeren Sachverhalte und die darauf passenden juristischen Ellen, genannt Tatbestände, und damit war der Fall erledigt. War er wirklich erledigt?

Das, was dem Gericht, um noch einmal den Ausdruck zu verwenden, als „psychologische Tiefenschürferei“ erschienen ist, hätte das Richterkollegium sich tatsächlich überlegen müssen; es war nämlich die Frage nach dem Leben und nach der Persönlichkeit des Angeklagten. Zerrüttetes Elternhaus, freudlose Jugend, schon als Sechzehnjähriger vom verständnislosen Vater in die Nervenklinik abgeschoben, Krieg, Verwundung, wurzelloses Vagabundendasein nach Kriegsende, Schwarzhandel mit Taschenlampen, illegaler Waffenbesitz, kleinere Diebstähle – alles noch in einer aus den Fugen geratenen Zeit – dann Erziehungsanstalt und erste Gefängnisstrafen. Insgesamt: ein labiler Mensch, der nach Anlage und Umständen mit dem Leben nicht fertig wurde.