Inhalt Seite 1 — Zum Lachen oder Weinen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

T Benn wahr ist, wie maa oft liest und hört, " daß wir in diesen Tagen die Todeszuckungen des Filmstar Systems erleben, so erleben wir das Fjhde einer Geschichte, die vor genau fünfzig [Jähren mit einem Württemberger namens Carl Lämmle begann.

Lämmle wanderte mit siebzehn Jahren nach Amerika aus und gründete dort im Sommer 1912 die erste große Filmgesellschaft.

Bei der Gründungsversammlung in New York suchte man stundenlang vergeblich nach einem Namen. Lämmle stand beim Fenster, drehte sich plötzlich um und sagte: "Universal Als man ihm zu der Inspiration Glück wünschte, wehrte er ab; er hatte einen Lieferwagen unten vorbeifahren gesehen, mit der Aufschrift: "UniversalLeitungsrohranlagen".

nach Kaliforbegann Hollydie universelle allem ankam, Welt WunschMensch überall Lämmle zog mit "Universal" nien. Mit ihm und "Universal" wood. Er begriff, worauf es für [Wirkung der neuen Industrie vor und war der erste Schöpfer von bildern, mit deren Hilfe die Masse ihre Emotionen abreagieren konnte.

Der Einfall, um nicht zu sagen Schwindel, mit dem das Starsystem bezeichnend begann, betraf eine junge Dame namens Florence Lawrence, für die Lämmle bereits viel Reklame gemacht hatte. Da aber die erhoffte durchschlagende Reaktion noch ausblieb, wurde vor dem Erscheinen eines neuen Films ein Gerücht in Umlauf gesetzt, sie sei bei einem Straßenunfall umgekommen. Dann, gleichzeitig mit dem Erscheinen des Films, wurde die wunderbare Kunde bekanntgegeben, sie sei nicht tot, sie könne im Kino nicht nur auf der Leinwand, sondern auch lebendig und leibhaftig bestaunt werden. Ihre Auferstehung vom To de war eine Sensation. Das Mädchen wurde der erste Star. Aber auch Carl Lämmle konnte nicht ahnen, wie machtvoll die Geister wirken sollten, die er rief — daß es möglich sein würde, Universalprojektionen zu schaffen, die als Valentino oder Lilian Gish, als Cary Grant oder Marilyn Monroe Weiße und Schwarze, Braune und Gelbe, Menschen unter zivilisiertesten und unter primitivsten Umständen in ganz die gleiche Verzückung versetzen konnten. Ohne "die Stars" wäre in Hollywood nie eine Weltindustrie entstanden. Durch sie aber, sagt Hollywood heute, wird die Industrie zerstört. Geschäftsgewaltige beklagen sich bitter über die ruinösen Wahnsinnsallüren der Großen wie Marion Brando, Elizabeth Taylor — und bis zu ihrem Tod natürlich auch Marilyn Monroe. Das Unglück sei, daß die Stars alles diktieren, ihre eigenen Produktionen aufziehen — kurz: daß "das Irrenhaus jetzt in der Hand der Geisteskranken" sei.

Es waren allerdings diese "Geisteskranken", von denen die Geschäftsgewaltigen Rettung, aus Fernsehnöten erhofften; sie und eine Breitwandmixtur von Bibel, Busen und Blut.

Metro Goldwyn Mayer hoffte auf Marion Brandos Neuproduktion des alten See- Spektakels "Die Meuterei auf der Bounty". Brando wurde eine Gage von einer Million Dollars zugesichert, der Film sollte sechs Millionen kosten, ein hoher Betrag selbst für Hollywood. Nach ungezählten Krisen hat der Film bisher zwanzig Millionen gekostet, und wenn Brandos Name genannt wird, bekreuzigt man sich in Hollywood.