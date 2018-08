Amerikanische Tanzakademien und Sportschulen

Von Liselott Diem

Durch die große Glaswand der dreißig Meter, langen Gymnastikhalle im Connecticut College fällt das Sonnenlicht auf die jungen Tänzer und Tänzerinnen. Die Gesichter sind ungeschminkt, es fehlen Rampenlicht und Kostüm; es überraschen die sportliche Leistung, die Einfallsfreude und Einfachheit. „Atem und Gewicht“ betitelt sich eine Studie, in der ein Tänzer nichts weiter zeigt als Aufrichten aus dem Liegen, aber im Atemablauf als Ringen mit dem Körpergewicht, eine kurze Bewegungskomposition. Wie ideenreich werden die gegebenen Motive gelöst: „Begrenzter Raum“, „Bindung an einen Gegenstand“, „Fahren“ oder das witzige „Stuhlbesessen“. Unsere Sportstudenten würden auch zu Tänzern, wenn Tanzen als natürliches Element der Bewegungsphantasie und Bewegungsleistung entwickelt würde.

Hier in New London begegnen sich in der sechswöchigen Sommerschule seit fünfzehn Jahren alle Nationen, alle Hautfarben in gleicher Freiheit. Der farbige Lehrer Donald McKayle, dessen Choreographien in den Musicals am Broadway „Showboat“ und „West Side Story“ bekannt wurden, wird mit einer Begeisterung überschüttet, die alle Großen der Tanzkunst hier empfangen: Martha Graham, José Limön, Merce Cunningham. Hier gilt nur die Leistung, die Macht der Idee, die Technik wie die Intuition. Die amerikanischen Universitäten sind nicht nur Träger für olympische Sportleistungen, sondern ebenso für die rasche Entwicklung des modernen Tanzes, der die europäische Tradition längst überflügelte. Unter den 250 Teilnehmern dieser Tanz-Sommerschule sind über die Hälfte Studenten und Lehrer der Colleges, Universitäten, der höheren Schulen. Tanz und Leibeserziehung finden hier eine Brücke. „Wo bleiben die Deutschen“, fragt Martha Hill, denn weder im letzten Jahr noch dies Jahr sind deutsche Teilnehmer gemeldet. „Dabei war doch Deutschland die Geburtsstätte des modernen Tanzes.“ Sie kann nicht verstehen, daß deutsche Universitäten kaum Zugang zum modernen Tanz finden.

„Play with dream“

Der Abschluß der Sommerschule bildet gleichzeitig den Auftakt der großen Tanzpremieren. Martha Graham zeigt „Weltliche Spiele“ mit heiteren Einfällen: der Ball in Flug und Sprung im „Play with thought“; das Schwingende, die Leichtigkeit, das Tuch, der Schal herrscht im 2. Teil „Play with dream“ und im 3. Teil „Play – on any island“ erinnert die realistische Sensibilität der jugendlichen Liebesspiele an die Choreographie der Carmina Catulli von Carl Orff durch Mary Wigman und Tatjana Gsovsky.

José Limón deutet im Dreierspiel „La Malinche“ auf seine mexikanische Heimat, die Legende der Verräterin im Kampf gegen die „Weißen Götter“. Seine Uraufführung „I, Odysseus“ ironisiert die übliche romantisch-heldische Darstellung der bisherigen Tanzdramen – bei ihm lenkt Zeus am Klavier das Geschehen, äußerst witzig, besonders da er durch den Dirigenten dargestellt wird. Aber Limons große Stärke sind die Männertänze, und seine Ruderer oder der eilende Götterbote Hermes sind nicht nur olympische Tanz-, sondern auch Sportleistungen. Auch sein Judasspiel „Der Verräter“ ist ein reiner Männertanz. Wie hier das letzte Mahl der Jünger getanzt wird und nur mit Hilfe eines großen Leinentuches der Eindruck der Gemeinschaft, der starken Bewegtheit und Verbundenheit beim Mahl entsteht, das ist moderner Tanz ohne Sentimentalität, ohne Formalismus, sparsam und verfeinert in der Geste.