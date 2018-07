Von Rudolf Walter Leonhardt

Der Buchhändler X hat eine gute Viertelstunde darauf verwandt, dem Kunden, der halb willens schien, statt des Kartons guter Seife seiner Nichte zum Geburtstag ein Buch zu schenken, den dicken Roman eines jungen Autors als genau das Richtige – sagen wir „aufzuschwatzen“? Sagen wir ruhig: aufzuschwatzen.

Seine Argumente dabei waren: das sei doch sehr interessant, nein, obszön sei es nicht, dafür könne er sich verbürgen, in der Art, wie es geschrieben ist, etwas eigenwillig, gewiß, aber die jungen Leute störe das heute längst nicht mehr, und – man müsse ja wohl auch was tun für „die Literatur“.

24,– DM findet der Käufer zwar ein bißchen teuer. Aber „das ist nun mal der feste Preis“, kann der Buchhändler guten Gewissens sagen. Zu welchem Preis er selber das Buch gekauft hat, beunruhigt den Kunden nicht.

Nehmen wir an, der Sortimenter hätte an diesem Buch, in dieser guten Viertelstunde zehn Mark verdient. Das ist durchaus möglich. Ist es ungebührlich viel? Die Buchhandlung könnte Konkurs anmelden, Wenn nicht in der gleichen Zeit die Gehilfen ein Vielfaches an gängigen Titeln, Büchern zum Film, Taschenbüchern oder Lehrbüchern verkauft hätten!

Würden die bis jetzt festgelegten Preise für den Buchhändler „frei“, dann wäre damit zu rechnen, daß der Konkurrenzdruck dazu zwingen will, dieses 24-Mark-Buch für 16,– Mark zu verkaufen. Beratung des Kunden und „Verkaufsgespräch“ haben dann noch zwei Mark eingebracht.

„Und ist das nicht herrlich?“ triumphiert mein Kollege Willi Bongard. „Gerade das wollen wir ja. Wir gestehen nämlich, daß wir in dieser Frage die Partei des Lesers ergreifen. Und zwar ganz entschieden.“