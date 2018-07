Inhalt Seite 1 — Der unter uns lebende KZ-Mörder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herr Dozent Dr. C. Roxin nimmt zu meinen, dem Schuldstrafrecht gewidmeten kritischen Betrachtungen Stellung, wobei er mehrfach mit dem Hinweis auf totalitäre Willkür argumentiert.

Dieser Einwand erscheint mir unangemessen, denn totalitäre Willkür kann sich – wie zahlreiche Diskussionen um den sogenannten Rechtspositivismus und das „Unrecht in Form des Gesetzes“ (G. Radbruch) gezeigt haben – ebenso in einem durch feste Strafrahmen charakterisierten Strafrecht (z. B. in Gestalt von Strafandrohungen für „Rassenschande“ und „Republikflucht“) wie in einem auf Maßregeln abzielenden Schutzrecht entfalten. Ein echter Vergleich der beiden Ansätze ist wohl nur dann möglich, wenn man sie beide unter den gleichen politischen Voraussetzungen betrachtet,

Denkt man dabei an eine Gesellschaft mit Gewaltenteilung und öffentlicher Kontrolle, so dürfte sich die von Herrn Roxin geltend gemachte Sorge leicht beseitigen lassen, daß nämlich „der Staat kraft eigener Selbstherrlichkeit über den einzelnen nach seinen Maßstäben verfügt, anstatt sich an eine auch ihm Schranken setzende Gerechtigkeit gebunden zu fühlen“.

Zu fragen wäre allerdings, ob „die Bindung des Richters an die Gerechtigkeit“ tatsächlich hinfällig würde, wenn Maßregeln statt Strafen zum Inhalt von Richtersprüchen würden. Ich sehe dazu keine Veranlassung, denn im Hinblick auf ihren Zweck gibt es zweifellos sowohl gerechtfertigte als auch ungerechtfertigte Maßregeln und damit auch gerechte und ungerechte Urteile.

Es ist mir durchaus bekannt, daß der Strafrechtsentwurf von 1962 „einen großen Katalog schuldunabhängiger Maßnahmen“ enthält. Daß diese dem Resozialisierungszweck dienen, wird freilich nicht durchweg deutlich. Sie winken aber eher wie ein Fremdkörper in einem prinzipiell auf dem Bekenntnis zum Schuldbegriff aufbauenden Strafrecht. Gerade diese Uneinheitlichkeit veranlaßt mich zu der Vermutung, daß sich das Reformwerk schon recht bald als reformbedürftig erweisen wird. Allerdings halte ich die Reform nicht „schon vor ihrem Abschluß für reformbedürftig“, ich hoffe vielmehr, daß man sich mit diesem Abschluß noch etwas Zeit lassen wird. Im übrigen wäre es eigentlich Sache von Herrn Roxin, seine Einwände gegen einen „Katalog schuldunabhängiger Maßnahmen“ an dieser Stelle zur Geltung zu bringen.

Meine Aufzählung einer Reihe von mit der gleichen Höchststrafe bedrohten Vergehen konnte, wie eigens ausgeführt wurde, „nur den Zweck haben, die Problematik der Übersetzung von Schuld in Strafe deutlich zu machen“. Ich kann mir in der Tat noch immer kein Maßsystem vorstellen, mit dessen Hilfe sich im Höchstfall „Entziehung elektrischer Energie“ oder „Jagdwilderei“ in Einheiten der Verletzung des allgemeinen religiösen Empfindens umrechnen ließen.

Wie im individuellen Fall die richterliche Strafzumessung innerhalb des gesetzlichen Rahmens erfolgt, ist für diese Frage unerheblich, denn diese Zumessung kann prinzipiell und wird gelegentlich dazu führen, daß der Täter A für die „Entziehung elektrischer Energie“ ebenso zu drei Monaten Gefängnis verurteilt wird wie der Täter B für „Gotteslästerung“ oder für die Verletzung des allgemeinen religiösen Empfindens. Ich fühle mich aber völlig außerstande, die Berechtigung für diese Straf-Gleichungen – und damit: Schuld-Gleichungen! – aus irgendeinem Gerechtigkeitsbegriff abzuleiten. Gleichungen formal ähnlicher Art sind unserer Gesellschaft zwar nicht fremd – so mag zum Beispiel eine gute Opernkarte so viel kosten wie 40 Liter Benzin oder ein Paar Schuhe im Ausverkauf – aber Gleichungen dieser Art ergeben sich aus empirisch feststellbaren Größen und nicht aus einer abstrakten Wert- oder Unwertlehre der Güter.