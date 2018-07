Die OTAVI-Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft, Frankfurt (Main), eines der wenigen deutschen Unternehmen, die noch die Rechtsform einer Kolonialgesellschaft tragen, legt den Geschäftsbericht für 1961 vor. Er verdient insofern besonderes Interesse, als er der letzte in einer Zeitperiode ist, die für die Gesellschaft jetzt durch die Rückgabe des deutschen Vermögens in Südafrika ihren Abschluß fand. Dadurch verschwinden künftighin zwei wichtige Positionen aus der Bilanz. Dies ist einmal das Kapitalentwertungskonto, das in der Abschlußrechnung 1961 mit 3,5 Mill. steht, und weiterhin die Position Darlehensverbindlichkeiten in Südafrika mit 12,1 Mill. DM. Mit der Freigabe von 80 % des beschlagnahmten südafrikanischen Vermögens ist diese Darlehensverbindlichkeit erloschen.

In der Bilanz 1962 wird deshalb das Kapitalentwertungskonto fehlen, und es werden Rücklagen, die es bisher nicht gab, gebildet werden können. Das Ganze ist weit mehr als ein buchhalterisches Problem. Solange ein Kapitalentwertungskonto bestand, vermochte die OTAVI ihre Gewinne nicht auszuschütten. Sie mußte sie vielmehr für die Tilgung des Kapitalentwertungskontos nutzen. Wegen des Kapitalentwertungskontos war praktisch eine Kapitalerhöhung unmöglich. OTAVI war dadurch die ganzen Nachkriegsjahre über in seiner Entwicklung gehemmt. Die Gesellschaft konnte nicht, wie andere Unternehmen, die Chancen, die der Markt bot, voll ausnutzen. Das hat jetzt aufgehört. Äußerlich wird das zunächst darin zum Ausdruck kommen, daß für das laufende Geschäftsjahr 1962 erstmals wieder eine Dividende gezahlt werden wird.

Trotz aller Hemmnisse hat OTAVI durchaus gut gearbeitet. Die Gesellschaft hat ein breiteres Geschäft in Erden und Metallen in Deutschland aufgebaut, und zwar sowohl im industriellen wie im Handelsbereich. In Südafrika wurden die zunächst darlehensweise von der dortigen Regierung zur Verfügung gestellten, jetzt wieder zurückgegebenen Mittel nutzbringend angelegt. Diese Gelder müssen in Südafrika investiert werden. Sie dienen dort dem Aufbau der Industrie; die Erträge sind dagegen transferierbar. Auch in Südafrika betätigt sich OTAVI vornehmlich auf dem Gebiet der Erden und Metalle.

Die Geschäftsergebnisse waren 1961, wie es im Geschäftsbericht heißt, zufriedenstellend. Die Umsatzerlöse waren mit 9,6 (8,8) Mill. etwas höher als im vorangegangenen Jahr. Der Jahresgewinn war allerdings mit gut 100 000 DM erheblich geringer als 1960 mit rund 800 000 DM. Der Rückgang wird durch den Wegfall einmaliger Teilerlasse von Steuern sowie durch erhöhte Wertberichtigungen begründet. W. R.