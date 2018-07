Hofstätter findet das Verhältnis, in dem die Strafandrohungen des Entwurfs zueinander stehen, unangemessen und begründet das hauptsächlich damit, daß die "Gotteslästerung" weniger hart bestraft werde als die schwere Jagdwilderei. Er meint, die mildere Behandlang, die den Tatbestand in den Rechts_folgen mit der "öffentlichen Erörterung von Privatangelegenheiten ausländischer Staatsoberhäupter" gleichstelle, sei selbst "beinahe" eine Gotteslästerung.

Diese Ansicht beruht offenbar auf dem Gedanken, wenn man schon Gott schützen wolle, so müsse die Verletzung eines solchen höchsten Wertes auch mit der höchsten Strafe belegt werden. Dabei wird jedoch übersehen, daß — wie es in der Entwurfsbegründung ausdrücklich heißt — "die Vorschrift das allgemeine religiöse Empfinden und nicht Gott selbst schützt, der als höchstes Wesen menschlichen Schutzes durch das Strafrecht nicht bedarf". Die Verletzung des religiösen Pietätsempfindens aber ist gegenüber einer Beeinträchtigung der Intimsphäre fremder Staatsoberhäupter keineswegs so verschiedenwertig, daß man sie nicht demselben Strafrahmen unterstellen könnte.

. Außerdem ist es nicht Aufgabe der Strafrahmengesetzgebung, sondern der individuellen richterlichen Strafzumessung, die schuldentsprechende Strafe festzusetzen. Die naturgemäß schematischen Strafrahmen sollen also das Schuldprmzip gar nicht verwirklichen, können mithin seine Realisierbarkeit auch nicht widerlegen. Die Polemik gegen die gesetzliche Fixierung von Strafrahmen hätte praktisch nur Sinn, wenn man sie abschaffen und durch ein zeitlich unbegrenztes Maßnahmenredit ersetzen wollte. Der Artikel läßt nicht erkennen, ob Hofstätter das befürwortet. Es wäre aber mit dem Grundsatz Garantien unseres Rechtsstaates, unvereinbar. Jeder Staatsbürger könnte dann, wenn er sich nur als sozial unangepaßt darstellt, wegen der geringfügigsten Vergehen "re sozialisierenden Lernprozessen" von unbestimmter Datier unterworfen werden. Man braucht nur an die Praxis totalitärer Staaten zu denken, um das unerträglich zu finden. Die festen Strafrahmen sind daher schon als Mittel zur Begrenzung staatlicher Eingriffsmacht unentbehrlich.

Der Begriff der "Vorwerfbarkeit" ist ein Fachausdruck, Er soll besagen, daß eine rechtswidrige Handlung für sich allein noch nicht strafbar ist. Vielmehr müssen dazu erst die einzelnen Schuldvoraussetzungen (Strafmündigkeit, Zurechnungsfähigkeit, das Fehlen eines unvermeidbaren Verbotsirrtums, einer Notstandssituation usw ) ermittelt werden, bei deren Vorliegen die Tat "vorwerfbar" ist. Die Kriterien der Vorwerfbirkeit ergeben sich also genauestens aus dem Gesetz. Dieser Begriff setzt das Schuldprinzip voraus und k: nicht — wie Hofstätter meint — seine "ungesicherte Basis"! Darüber, ob man die Strafe überhaupt von der "Schuld" abhängig machen soll, läßt sich gewiß streiten. Hofstätter meint, das Strafrecht werde "dem Vorwurf der Blasphemie" kaum entgehen, wenn es sich auf solche metaphysischen Begriffe einlasse und den Staat zum "Stellvertreter Gott 3 auf Erden" erkläre.

Das ist ein gewichtiger Einwand. Nur: wenr; man die Schuld, deren Möglichkeit Hof statte) nicht bestreitet, beiseiteläßt, fällt auch die Bindung des Richters an die Gerechtigkeit! Nicht mehr in ihrem Namen, sondern irn Interesse der bloßen staatlichen Zweckmäßigkeit wird dann geurteilt. Ist es nicht noch blasphemischer, wenn der Staat kraft eigener Selbstherrlichkeit über den einzelnen nach seinen Maßstäben verfügt, anstatt sich an eine auch ihm Schranken setzende Gerechtigkeit gebunden zu fühlen? Gerade hier sind es die Erfahrungen der Vergangenheit, die es geraten erscheinen ließen, der staatlichen Allmacht Grenzen zu ziehen. Manches Opfer unserer modernen Diktaturen würde wohl lieber nach dem Maß seiner Schuld und den Geboten der Gerechtigkeit beurteilt worden sein, als sich nach den sehr irdischen Zwecken der Staatsführung "behandeln" zu lassen! Das Schuldprinzip hat also eine rechtsstaatliche Funktion, die man nicht ohne weiteres preisgeben sollte.

Audi unter den Anhängern des Schuldstrafrechts besteht Einigkeit darüber, daß der Strafvollzug so weit wie möglich auf den Zweck der Resozialisierung abgestellt sein soll. Die Meinung, daß Strafen "bloß unangenehm zu sein" brauchten, wird in der Wissenschaft heute nirgends vertreten. Vielmehr will gerade der Entwurf durch zahlreiche Neuerungen und einen großen Katalog schuldunabhängiger "Maßnahmen" alle Voraussetzungen für eine Resozialisierung schaffen. Insofern geht Hofstätter also von falschen Voraussetzungen aus, wenn er die Reform schon vor ihrem Abschluß für reformbedürftig hält. Schließlich" denke man einmal an den EichmannFall, der wohl jeden von uns in den letzten Monaten beschäftigt hat! Einer "Resozialisierung" war dieser Mann so wenig bedürftig wie viele andere KZ Mörder, die nach dem Kriege unauffällig unter uns lebten. Sollen diese Leute deshalb ungeschoren bleiben, und ist es wirklich "blasphemisch", hier von Schuld zu sprechen? Ich meine, daß man alle diese Fragen auch bei der öffentlichen Erörterung nicht ganz übergehen sollte, wenn man der schwierigen Problematik staatlichen Strafen nur einigermaßen gerecht werden und dem einzelnen helfen will, sich ein selbständiges Urteil zu bilden.