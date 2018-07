Keine Sorge, das wird kein Heimatfilm. Aber wenn die Hirsche um diese Jahreszeit bei Tag und Nacht ihr dumpfes Röhren hören lassen, muß man dies als besonderes Erlebnis in der herbstlichen Bergwelt empfinden. Es gibt sogar Leute, Jäger oder Jagdliebhaber, die eben deswegen jedes Jahr um dieselbe Zeit hierher ins Tannheimer Tal in Tirol (1100 Meter hoch) reisen. Über Hindelang–Oberjoch oder von Füssen über Reutte und den Gaichtpaß erreicht man es bequem und auf wunderschönen Straßen. Die einen kommen mit einer Einladung des Jagdherrn und dem nötigen Geldbeutel, die anderen, verhinderte Jäger, oft wegen der Gesundheit.

Selbst ahnungslose Herbsturlauber und Bergwanderer werden urplötzlich von dieser Leidenschaft befallen: Sie wollen vom bekannten wettersicheren Gebirgsherbst profitieren und quartieren sich in einem der vielen Privathäuser oder Gasthöfe ein (1200 Betten in Tannheim und Umgebung, weitere in Gran, Haldensee und Nesselwängle mit Preisen zwischen acht und vierzehn Mark für Übernachtung und Frühstück, von 20 bis 32 Mark für Vollpension in den Gasthöfen, unter denen das Hotel Alpengasthof am breiten, der Sonne geöffneten Haldensee die Spitze hält und auch das meiste bietet). Auf einem kleinen Spaziergang dann begegnen sie einem sonst ganz normalen Miturlauber, der starr durchs Glas auf den Berg stiert. „Hast du ihn?“ flüstert die Begleiterin, heiser vor Aufregung.

Aber schon ist der Hirsch wieder von der Lichtung ins Dickicht gewechselt. Manche dieser Bergkönige narren den Fanatiker tagelang. Andere trifft man wie alte Bekannte jedes Jahr am gleichen Platz, unruhig hin und her ziehend. Da äst einer friedlich auf einer Lichtung; wittert er nicht den Rivalen, der eben etwas weiter oben heraustritt? Schon hat der dem Friedlichen einen Stoß versetzt, daß er mehrere Meter den Abhang hinunterfliegt, sich schleunigst zusammenrappelt und verschwindet. Der andere jagt hinterher; das weitere verbirgt der Wald.

Daß man solche Dramen vom Balkon oder vom Bett im Alpengasthof Vilsalpsee, dem einzigen Haus am türkisfarbenen See mitten zwischen den schönsten Zweitausendern, aus erleben kann, dafür nimmt man auch einige Unbequemlichkeiten in Kauf (Zimmer nicht heizbar, kein fließend Wasser). Bis hierher geht noch die Autostraße, man merkt’s am Wochenendverkehr. Sportangler umstehen die goldbelaubten Ufer oder sitzen still im Boot (Angelkarte zehn Mark je Tag).

Zu Fuß ist’s von Tannheim zum See eine Dreiviertelstunde auf ebener Straße. Dann folgen anderthalb Stunden nicht zu beschwerlichen Aufstiegs, und man ist auf der Landsbergerhütte, der bekannten Übernachtungsstätte, Ausgangspunkt für die schönsten Gipfelwanderungen. Sofern es nicht von Bergwanderern wimmelt – was an schönen Wochenenden vorkommt –, kann man hier oberhalb der Baum- und Latschengrenze in Stille die Gemsenrudel beobachten. Obwohl sie sich, als stolze Wildtiere, von Menschen nicht hegen und füttern lassen, haben sie nichts gegen eine stille Teilnahme an ihrem Familien- und Gemeinschaftsleben. Jetzt kommen auch die Murmeltiere, angelockt von der warmen Herbstsonne, aus ihren Löchern. Ihr Pfeifkonzert und die fetten Leiber erinnern an Ratten, aber das goldfarben glänzende Fell ist schön, und possierlich sind die Bewegungen.

Unten aber im breiten, der Sonne geöffneten Tannheimer Tal mit den schneesicheren Hängen wird dann erst recht ein fröhliches Treiben angehen: der Wintersport. Ein Drittel der hunderttausend Übernachtungen des letzten Jahres entfielen auf den Winter. Skilifte, Skischule, Sprungschanze sind vorhanden. Jutta Rudershausen