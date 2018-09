Von Corinna Schnabel

Die Reisebüros sind jetzt leer, der Kunde ist oder war schon glücklich auf Reisen. Wer deshalb in diesen Tagen den Zeitpunkt für gekommen hält, sich für seinen Urlaub im September oder Oktober in aller Ruhe beraten zu lassen, der irrt sich allerdings, wenn er meint, so leer wie im Reisebüro sei es jetzt auch an den Ferienplätzen; ganz gewiß sogar, wenn er auf Sonne aus ist und in den Süden will.

Nach Taormina oder Ischia, nach Korsika oder nach Mallorca, vielleicht eine Kreuzfahrt durch das Mittelmeer? Man weiß beim besten Willen nicht, was man den jungen Beraterinnen noch vorschlagen soll. Zu allem sagen sie nur „nein“ und daß „sie“ bereits seit Mitte Mai restlos ausverkauft seien, selbst für die Gruppenreisen nach Tunesien oder nach Teneriffa.

Fehlende Auskunftsfreudigkeit und Reisevorschläge ersetzt der Stapel von Prospekten – da funktioniert der Dienst am Kunden noch –, mit dem der ratlose Kunde schließlich von dannen ziehen darf, um am nächsten Tag mit neuen und konkreteren, durch diese Unterlagen inspirierten Vorschlägen abermals sein Reisebüro aufzusuchen. Wozu? Um sich durch, einen Blick in die Vakanzenliste, durch einen Anruf bei einem der Reiseunternehmen oder durch ein teures Telegramm an eines der ausersehenen Hotels bestätigen zu lassen, daß auch die Angebote in den Prospekten alle ausgebucht sind. Schließlich bricht der Urlauber, von den Reisebüros verlassen, auf eigene Faust in die Fremde auf, und siehe, er findet überall noch eine Unterkunft.

Die Frage nach einem Einzelzimmer scheint für (die Berater im Reisebüro eine Zumutung zu sein. „Wo denken Sie hin!“ heißt es da – denn in ganz Europa gibt es sehr viel mehr Einzelreisende als Einzelzimmer. „Das rentiert sich doch nicht für unsere kleinen Hotels“, hört man immer wieder sagen, „in den großen amerikanischen Hotels mit bis zu 1500 Zimmern, da ist das umgekehrt. Da gibt es sogar weniger Doppelzimmer...“ Wo bleiben aber die vielen, die Einzelzimmer suchen? In Doppelzimmern? Und mit wem?

„Alles hungert nach Sonne; in diesem Sommer mehr denn je!“ So erklärt der Direktor eines Hamburger Reisebüros die Tatsache, daß Sonderzüge und Schiffe, Charterflugzeuge und Reisebusse in den Süden bis auf den letzten Platz belegt sind, und daß von ungefähr 320 000 Ferienreisenden in diesem Jahr fast zwei Drittel ins Ausland und hauptsächlich nach Österreich, Italien und Spanien fuhren. Die „Costa Brava“ stand an der Spitze. An der österreichischen Grenze bei Salzburg hatte der Zoll täglich bis zu 10 000 Fahrzeuge abzufertigen, am Brenner bis zu 12 000.

Doch nicht alle reisten der Sonne nach. Während die Saison im deutschen Nord- und Ostseegebiet durch das: anhaltend schlechte Wetter stark getrübt worden ist, florierte sie in Skandinavien, nicht zuletzt wegen des großen Andrangs deutscher Urlauber.