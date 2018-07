Die Behauptung, Engländer seien stockkonservativ und könnten sich nur schwer modernem Leben anpassen, stimmt nur zum Teil. Manchmal versuchen sie auch über den eigenen Schatten zu springen, oft mit kuriosen Ergebnissen. So ging vor einigen Jahren die Nachricht durch die Londoner Presse von den Versuchen des Vegetarischen Forschungsinstituts zu Watford (Vegetariern Nutritional Research Centre), kuhlose Milch zu produzieren, nämlich den Umweg des Grases und anderen Grünzeugs über Kuhpansen, Magen und Euter der Kuh auszuschalten und Gras direkt in Milch umzuwandeln.

Als die Nachricht zuerst erschien, wurde sie nicht ernst genommen, und nur die Komiker hatten Stoff für ihre Witze. Jetzt aber gab Dr. Frank Wokes, Direktor des Forschungsinstituts, bekannt, die Experimente seien restlos gelungen, und sogar die zu Beginn etwas grünliche Farbtönung und der Anflug von Gemüsegeschmack sei eliminiert. Noch in diesem Jahr soll eine Fabrik die Herstellung der synthetischen Milch aufnehmen und pulverisiert und auch flüssig auf den Markt bringen. Der Preis werde, so heißt es, den der veralteten Kuhmilch nicht überschreiten.

Dr. Wokes erklärte: „Die Laboratoriumsmilch ist besonders für Kleinkinder geeignet, die allergisch auf Kuh- oder Muttermilch sind. Bereits seit Jahren wurde speziell in Allergiefällen ein künstliches Milchpräparat verordnet, welches man aus Sojabohnenmehl und Getreide gewann. Die neue Milch ist aber eigentlich kein synthetisches Produkt, da sie aus den gleichen Rohstoffen, nämlich den Futtermitteln der Kuh, gemacht wird und nur die Kuh als Produzent liquidiert wird.“

Das Herstellungsverfahren basiert auf der Destillation von Gras, Kohlblättern, Mohrrübenkraut und Erbsenhülsen, denen Protein entzogen wird. Dann werden Kohlehydrate, minerralische Salze und pflanzliche Fette zugesetzt. Außerdem wird eines der wichtigsten Milchvitamine, B 12, den anderen Vitaminen beigegeben.

Da kuhlose Milch aus Brennesseln und fast allen anderen Unkräutern hergestellt werden kann, ist das Verfahren besonders wichtig für tropische Länder, wo Vieh aus klimatischen Gründen nicht zu existieren vermag oder Milch nur in geringen Mengen produziert wird. Außer der Muttermilch ist für Millionen indischer Kinder Milch ein unbekannter Begriff. Fast alle Kinder Asiens und Afrikas leiden an Proteinmangel, und Dr. Wokes hofft, durch seine „direkte“ Milch ein. wich-, tiges Ernährungsproblem lösen zu können... So wird in einem Zweiginstitut in Mysore (Indien) bereits Milch aus einheimischen Gräsern und Unkraut erzeugt, und die indischen Behörden haben größtes Interesse am Erfolg der „umweglosen“ Milch.

Während der Experimente in Watford wurden auch beachtliche Nebenprodukte entdeckt. So sind die äußeren Blätter von Kohlköpfen besonders geeignet, einen honigähnlichen Sirup herzugeben. Von dem Institut wird auch unterstrichen, daß als Rohprodukte nur Gras, Unkraut und Gemüseabfälle verwendet werden, und darum keine Konkurrenz in den Anbauflächen für Lebensmittel besteht.

Nun werden also viele englische Stadtkinder doch recht behalten. Wenn sie aufs Land kommen, sind sie oft erstaunt, daß Milch von der Kuh kommt und nicht in der städtischen Molkerei fabriziert wird. Nieter O’Leary