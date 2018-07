Die einzige Sache von einiger Ansehnlichkeit vorweg: das Zeitstück „Der fünfzigste Geburtstag“ von Erwin Sylvanus. Das redlich gedachte und sauber in Szene gesetzte Fernsehspiel lebt von demselben Vorgang, den schon Staudte in seinem Film „Kirmes“ abhandelte: der Einbuße an Reputation und Pension, den die Angehörigen von Soldaten zu erwarten haben, die nicht gefallen, sondern als Deserteure hingerichtet worden sind. Staudte suchte die Sache mit handlungsstarker Dramatik artistisch anzureichern, Sylvanus gibt sie als moralisches Lehrstück – was eine höfliche Umschreibung für die ein wenig anämische Gedankenblässe des Stückes ist. Immerhin war diese durch jüngste Justizereignisse aktuell gewordene Aufbereitung des Vergangenen mit Gewinn zu sehen.

Zwei andere Fernsehsendungen der Woche haben schon politische Schlagzeilen gemacht: Adenauers Sätze über Macmillan und Walter Lippmanns Sätze über Adenauer. Wenigstens auf diesem Feld also liefert der Bildapparat noch Dinge, über die zu sprechen sich lohnt.

Lächerlicherweise wiederholt man jetzt allmählich auch Sachen, die nun ganz und gar von der Novität oder der Aktualität leben: Rein auf Spannung aufgebaute und künstlerisch überhaupt nicht existente Kriminalfolgen und politische Auslandsreportagen, vor allem Neven du Monts Polen-Bericht, den man gelassen nach zwölf Monaten noch einmal abspulte, als ob sich in Warschau inzwischen nicht in religiöser, intellektueller und wirtschaftlichen Hinsicht Wandlungen begeben hätten.

Die Rundfunkanstalten haben beim Postminister den Aufbau der technischen Einrichtungen zur Ausstrahlung eines dritten Fernsehprogramms beantragt. Man fragt sich, woher sie den Mut zur Übernahme neuer und weitreichender Verpflichtungen nehmen, wo sie seit beträchtlicher Zeit so offensichtlich nicht in der Lage sind, den Teilnehmer mit zureichenden zwei Abendprogrammen zu beliefern.

lupus