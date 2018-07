Inhalt Seite 1 — Vergiften wir unsere Umwelt? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Godfrey Hodgson

Pflanzenschutzmittel und Chemikalien zur Insektenbekämpfung vergiften unsere Umwelt und können Krebs erzeugen! Mit diesem Warnruf hat sich die bekannte amerikanische Biologin Rachel Carson in der Zeitschrift „The New Yorker“ an die Öffentlichkeit gewandt. Ihre drei Artikel – Auszüge aus dem Buch „The Silent Spring“, das Ende September erscheinen soll – lösten in Amerika Alarm aus. Präsident Kennedy berief in aller Eile eine Untersuchungskommission ein, die prüfen soll, welche Gefahren die gegenwärtigen Methoden der Pflanzenpest-Bekämpfung für die menschliche Gesundheit bergen können.

Wir sind alle kaum besser dran als die Gäste der Borgias“, lautet die zentrale These, die Rachel Carson in ihrem Buch „The Silent Spring“ aufstellt. Das Buch wird, wenn es Ende dieses Monats erscheint, die amerikanische Bevölkerung in eine Angstpsychose stürzen, die der Reaktion der englischen öffentlichkeit auf den Bericht des königlichen britischen Ärztekollegiums über die krebserzeugende Wirkung des Zigarettenrauchens vergleichbar ist. Schon der Vorabdruck einiger Kapitel in „The New Yorker“ hat eine Flut von besorgten Anfragen bei Regierungsstellen und Zeitschriften ausgelöst. Leitartikel im ganzen Land beschäftigen sich mit den Thesen der Verfasserin. Ein Ausschuß, dessen Vorsitz Kennedys wissenschaftlicher Berater, Professor Jerome B. Wiesner, führt, hat sich bereits an die Überprüfung mehrerer Regierungsprogramme für Pflanzenschutz und Insektenbekämpfung gemacht.

Dr. Carson ist die Autorin des Bestsellers „The Sea Around Us“ und war lange Zeit Biologin im Dienst der US-Regierung. In ihrem Buch geht sie davon aus, daß die Substanzen, die seit dem Kriege zur Bekämpfung von Schmarotzern und Insekten entwickelt worden sind und heute in großem Umfang angewandt werden, sich schließlich nur deshalb so wirksam erweisen, „weil es tödliche Gifte sind“. Und sie fügt hinzu: „Es gibt keinen Grund für die Annahme, daß der Mensch gegen Gifte immun sei, die so vielen Organismen den Tod bringen, mit denen er sein Leben auf der Erde teilt.“ Der Mensch, aber nimmt mit seiner Nahrung und mit dem Trinkwasser die Stoffe auf, welche die schwächeren Lebewesen töten ...

Große Bestürzung hat vor allem der Passus in dem Bericht der Biologin hervorgerufen, in dem es unter anderem heißt: „In weniger als zwei Jahrzehnten wurden die synthetischen Insekten- und Pflanzengifte fast über den ganzen Erdball verteilt. Man findet sie in den Flüssen und Strömen, ja selbst im Grundwasser wieder; auf den Feldern, die damit besprüht wurden, sind sie noch nach mehr als zehn Jahren im Boden feststellbar; Fische, Reptilien und Warmblütler sind mit diesen Chemikalien in solchem Maße verseucht, daß Wissenschaftler, die mit Tieren experimentieren müssen, kaum mehr ein Exemplar finden, das frei von jenen Giften ist. In Fischen selbst abseits gelegener Bergseen, in Vogeleiern, aber auch in den Geweben fast aller Menschen haben sich diese Stoffe angesiedelt. Man hat sie in der Muttermilch gefunden, und es ist wahrscheinlich, daß schon ungeborene Kinder damit durchsetzt sind.“

Die Gefahren, die in der Verwendung dieser Chemikalien liegen, vergleicht Rachel Carson rundheraus mit den Wirkungen eines Atomkrieges. Sie bringt wissenschaftliche Belege dafür bei, daß einige häufig benutzte Pflanzenschutzmittel und Insektizide Krebs und Nervenschäden verursachen. Davon abgesehen, haben aber viele der synthetischen Gifte, ähnlich der radioaktiven Verseuchung, Erbschäden zur Folge. „Der genetische Effekt dieser allgemein gebräuchlichen Mittel, die unser Gemüse mit einer toxischen Haut überziehen, läßt sich noch nicht absehen Daß Pflanzenschutzmittel Mutationen erzeugen, ist in Tierversuchen einwandfrei bewiesen worden.

Zu den Chemikalien, vor denen die Biologin warnt, gehören das DDT und andere gechlorte Kohlenwasserstoffe, außerdem organische Phosphate wie Parathion (das bei uns unter der Bezeichnung E 605 im Handel ist). Die Stoffe der zweiten Gruppe wurden Ende der dreißiger Jahre in Deutschland entwickelt, wo deren tödliche Wirkung sogleich erkannt wurde. „Einige dieser Substanzen wurden zu einem gefährlichen Nervengas verarbeitet. Andere kamen als Insektizide auf den Markt.“