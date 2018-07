Modische Revolutionen haben in den letzten Jahren nicht-mehr auf dem Gebiet der Modelle, sondern im Bereich der Stoffneuheiten stattgefunden. In überraschendem Ausmaß; Hier vollzieht sich ein unaufhörlicher, phantasievoller Wechsel in Farbe, Musterung, Struktur und Material. Chemiefasern werden in ihren Eigenschaften den natürlichen Textilrohstoffen angeglichen, sei es in Feinheit, Festigkeit und Elastizität im Scheuerwiderstand und beinahe sogar im Aussehen Erst seit fünfzig Jahren gibt es Chemiefasern, und doch erzeugt diese Industrie bereits einViertel aller Textilien, die heute in der Welt verbraucht werden.

Es ist für die Käufer schwer, die auf dem Markt befindlichen Kunstfasern mit ihren komplizieren Namen zu unterscheiden. Wir müssen dennoch schon wieder auf etwas Neues aufmerksam machen. Das neue Gewebe heißt „Triacetat“ und ist jenem Acetat verwandt, das schön lange Favorit der Mode ist, weil es der Naturseide am nächsten kommt. Acetat ist kostbar, aber nicht kostspielig. Für Cocktail- und Abendkleider werden Georgette, Cloqué, Duchesse, Brokat und Spitze aus Acetat verarbeitet. Kleidung aus Triacetat nun soll sein rasch trocknen und muß nicht gebügelt werden.

Der, neue Stoff läuft unter dem Schutznamen „Rhoastella-melotri“. Ein etwas komplizierter Name. Aus ihm werden Tageskleider, Blusen und Kinderkleidung gearbeitet. Seine Haupteigenschaft: Er ist billig.

Aber diese Namen! Eine Direktrice eines westdeutschen Modehauses sagte: „Um Himmels willen, schon wieder ein Neuling! Schon wieder eine Wunderfaser! Diese Namen kann sich einfach kein Mensch merken...“ Auch eine Kundin hörte ich seufzen: „Wenn man nur mehr über Chemiefaserstoffe wüßte. Nylon, Perlon, vielleicht noch Acetat, Diolen, Trevira kenne ich gerade, aber es gibt noch viel mehr ...“

Auch „Jersey-Pren“ aus Dralon gibt es in diesem Winter neu. Strickstoff, aus dem federleichte aber wärmende „dicke“ Mäntel und Jacken hergestellt werden, die man unbesorgt auch in die Waschmaschine stecken kann, ohne daß sie ihre Eleganz undFormbeständigkeit verlieren. „Jersey-Pren“ kommt, als noppiger Tweed und in dezenten Fischgrätenmustern auf den Markt Warm aber leicht; heißt hier die Devise. Ein Mantel aus Jersey-Pren wiegt ganze 700 Gramm. Auch Cord kommt in der Wintersaison neu, als völlig druckempfindliches, seidig schimmerndes Dralongewebe heraus.

Und noch eine Liste der vorhandenen Namen, um wenigstens Stoffe aus Zellulosefasern oder synthetischen Fasern auseinanderzuhalten. Zellulosefasern: Reyon, Zellwolle, Acetat, Bemberg, Cupresa, Cuprama, Synthetische Fasern: Perlon, Nylon, Dralon, Dolan, Redon, Diolen, Trevira. T. T.