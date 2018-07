Konjunkturbericht im Taschenformat

Undurchsichtig wäre all unser Tun und Lassen, wenn wir den zählenden und rechnenden Menschengeist nicht besäßen; er registriert seit Jahrtausenden die Häupter seiner Herden, die Früchte seiner Felder, die Schulden seiner Freunde. Die moderne Statistik hat diesen „Urtrieb“ im Menschen fruchtbar gemacht. Sie liefert uns laufend – in der Wirtschaft insbesondere – die Daten unseres Handelns und wir leiten aus eben diesen Daten die mögliche Entwicklung für die Zukunft ab.

So gesehen besitzt auch der neueste Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums über die „Wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik“ seine Bedeutung – gerade soviel wie alle anderen Zahlensammlungen auch, die uns regelmäßig auf den Schreibtisch flattern. Eine kleine Lese wichtiger (von uns „willkürlich“ ausgesuchter) Größen mag heute aufschlußreich sein, befinden wir uns doch auf der Schwelle zum auflebenden Herbst- und Wintergeschäft dieses Jahres.

Aus der ministeriellen Statistik zitieren wir allerdings keine absoluten Zahlen, sondern nur die Abweichungen in Prozenten von den vergleichbaren 1961er Daten. Erfreulicherweise (immer noch) zeigen sich dabei meist positive Zuwachsraten (im Sinne der Konjunkturbeurteilung). Diese strafen also jene Pessimisten Lügen, die den aktuellen statistischen Lauf des Geschehens durchwegs in düsteren Farben zu malen pflegen. Dazu ist nämlich – „zahlenlogisch“ gesehen – im gegenwärtigen Augenblick kein Grund vorhanden.

Keinesfalls möchte ich aber damit behaupten, daß die wirtschaftliche Entwicklung in nächster Zukunft über allen Zweifel erhaben sei. Nein, denn: statistische Zahlen, auch noch so rigoros erhoben, vermögen keine schlüssige und sichere Auskunft über die Erwartungen, Bestrebungen und Absichten des Menschen, auch des wirtschaftenden Menschen, zu geben.

Man kann im besten Falle aus den vielen Zahlen eine Tendenz der Konjunkturentwicklung „herausdividieren“, die – verbal gefaßt – in viele „wenn“ und „aber“ eingepackt werden müßte. Also bleiben auch wir beim unverbindlicheren Symbol, wobei wir unsere Bewertung des wahrscheinlichen Kurvenverlaufs mit drei einfachen Zeichen darstellen wollen: Tendenz steigend – gleichbleibend – sinkend.

Der nachdenkliche Leser wird sich den Kommentar zu den erwähnten Größen selbst geben können. Ich möchte es auch ihm überlassen, die Gewichte nach: seinem Gusto in sein eigenes „Konjunkturbild“ einzusetzen.

Hermann Riedle