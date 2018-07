Seit Wochen ist an den deutschen Aktienmärkten nichts mehr „passiert“. Die Mehrzahl der Aktienbesitzer, der ständigen Abwärtsbewegung mehr als müde, hat aufgeatmet. Nicht dagegen der in den Börsensälen beschäftigte Berufshandel. Und ebensowenig alle Leute, die von Wertpapierumsätzen leben. Das Geschäft auf den Aktienmärkten verdiente nämlich diesen Ausdruck nicht mehr. Die wenigen Aufträge, die täglich abzuwickeln waren, wurden innerhalb weniger Minuten erledigt. Danach lief der gewaltige Börsenapparat leer. Die Baisse-Spekulation versuchte zwar immer wieder, durch Leerverkäufe die Kurse in Bewegung zu bringen. Doch die Erfolge blieben deshalb bescheiden, weil sich weder das deutsche noch das ausländische Publikum nervös machen ließ. Da sich außerdem die Kurse noch immer um knapp 10 % über den diesjährigen Tiefstkursen bewegen, lag kein Grund vor, Not verkaufe befürchten zu müssen. Sicherlich besteht hier und dort der (nahegelegte) Wunsch, das Wertpapierportefeuille durch einige Abgaben „in Ordnung“ zu bringen. Doch das geschieht behutsam und wird kaum zu einem Kursdruck führen.

Droht den deutschen Aktienkursen überhaupt noch Gefahr? Diese Frage legen sich die Anleger fast täglich vor, ohne eine eindeutige Antwort zu finden. Ermutigend war jedenfalls, daß die Kurse trotz der geringen Aktienumsätze relativ stabil geblieben sind. Früher hätte man bei ähnlicher Geschäftslosigkeit mit empfindlichen Kursstürzen rechnen müssen. Diesmal wurden sie im wesentlichen durch die Interventionsbereitschaft einiger Banken verhindert, die Ruhe in die deutschen Börsen bringen wollen. Zum anderen sind aber bei weichenden Kursen auch echte Anlagekäufe zu beobachten, und zwar von Gruppen, die kaufen wollen, ohne die Kurse nach oben zu treiben. Die Masse der vorliegenden Kaufaufträge dürfte, wie aus Bankkreisen zu erfahren ist, aber erst dann zum Zuge kommen, wenn sich die Kurse wieder auf den Stand vom 6. oder 7. August 1962 senken sollten.

Aber kommt es dahin? Mit einer raschen Abwärtsbewegung wird gegenwärtig nur dann gerechnet, wenn das Ausland massiert deutsche Aktien verkaufen sollte. Das wäre in politischen Krisenzeiten immerhin möglich, wenngleich auch das internationale Kapital sich allmählich gegenüber politischen Spannungen als unempfindlicher erweist als noch vor ein oder zwei Jahren. Die jüngsten Vorgänge in Berlin haben eine Abgabewelle ebensowenig ausgelöst wie die Ermächtigung des US-Präsidenten, 150 000 Reservisten einberufen zu dürfen. Auf der anderen Seite waren das aber auch keine Ereignisse, die zum Aktienkauf ermunterten. Sie bedrückten schließlich die Börsenstimmung ebenso wie die Streiks in der norddeutschen Papierindustrie und die sich sonst abzeichnenden Lohnkämpfe.

Der deutschen Börsenkundschaft, die über beträchtliche Mittel zum Aktienkauf verfügt, fehlt es an der Hoffnung auf eine baldige durchgreifende Besserung der Kurse. Anregungen müssen aus dem wirtschaftlichen Bereich kommen. Aber in dieser Hinsicht gehegte Erwartungen sind verfrüht. Die konjunkturelle Situation ist undurchsichtig. In der Beurteilung der Fakten bestellen erhebliche Meinungsverschiedenheiten. In dem Lagebericht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) wird festgestellt, daß sich gegenwärtig die Expansionskräfte und die Kontraktionskräfte die Waage halten. Weiter heißt es: Die erkennbaren Auftriebskräfte seien zu zart, um bereits auf einen neuen Aufschwung zu schließen. Das scheint die Situation am besten zu kennzeichnen, wobei noch hinzuzufügen wäre, daß der Druck auf die Gewinnmarge der Unternehmen, und damit auf das, woran der Aktienbesitzer vornehmlich interessiert sein muß, unvermindert anhält. Noch hat die Bundesregierung kein wirksames Mittel gegen Lohn- und Preissteigerungen entdeckt.

Da demnach die Chancen für eine allgemeine Kurserholung zur Zeit begrenzt sind – es sei denn, das Ausland „entdeckt“ die in der Bundesrepublik erzielbaren international überdurchschnittlichen Renditen, ist die Zurückhaltung des Publikums beim Aktienkauf verständlich. Es ist nun einmal eine alte Erfahrung, daß die Masse der Aktieninteressenten erst dann „einzusteigen“ pflegt, wenn sich die Kurse bereits eine Weile aufwärts bewegt haben. Man verzichtet darauf, zu Tiefstkursen zu kaufen, bis man einigermaßen sicher weiß, daß eine freundliche Tendenz angebrochen ist. Kurt Wendt