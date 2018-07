Das umstrittene Streikrecht – Mehr Angestellte in Beamtenpositionen – Eine Diskussion

Die Aktionen „Igel“ und „Adler“ sind vorüber, und die Öffentlichkeit scheint sich mit dem Gedanken beruhigt zu haben: „Wir sind ja noch einmal davongekommen“. Aber sind wir vor Wiederholungen sicher – möglicherweise in gefährlichen Formen? Professor Eschenburg hat in der ZEIT Nr. 34 Vorschläge gemacht, wie solche Aktionen künftig verhindert werden können: Bei der Bundesbahn ist dieser Artikel auf heftige Ablehnung gestoßen. Wir veröffentlichen im folgenden eine kritische Stellungnahme von Ministerialdirigent Dr. Finger, dem Referenten für Beamtenrecht in der Hauptverwaltung der Bundesbahn und geben noch einmal abschließend Professor Eschenburg das Wort zur Entgegnung.

Wenn Professor Eschenburg behauptet, es fehl; eine ausdrückliche gesetzliche Verankerung des Streikverbotes für Beamte, so mutet dies wie ein befremdlicher Gesetzespositivismus an. Gewiß enthält das Bundesbeamtengesetz ein solches Verbot nicht expressis verbis, aber keineswegs, weil man den Beamten ein Streikrecht zubilligen wollte, sondern ganz im Gegenteil, weil der federführende Bundestagsausschuß einmütig der Auffassung war, Dienstverweigerung oder Arbeitsniederlegung sei mit den Pflichten eines deutschen Beamten unvereinbar. Dies sei rechtlich so eindeutig und in der Rechtsvorstellungen der Beamten wie der Staatsbürger so verwurzelt, daß es sich erübrige, eine neue Vorschrift über das Streikverbot in das Bundesbeamtengesetz aufzunehmen (vgl. Nachtrag zum schriftlichen Bericht des Ausschusses für Beamtenrecht, Zu Bundestagsdrucksache 4246 1. Wahlperiode).

Das Streikverbot für Beamte läßt sich mühelos aus den Bestimmungen des Beamtenrechts ableiten. Darin wird gefordert, daß sich der Beamte mit voller Hingabe seinem Beruf widmen, sein Amt uneigennützig verwalten, dem ganzen Volk dienen und bei seiner Amtsführung auf das Wohl der Allgemeinheit Bedacht nehmen muß. Selbst von den Gewerkschaften wird das Streikverbot im Prinzip – wie gerade ihr Streben nach Auswegen deutlich zeigt – überhaupt nicht in Zweifel gezogen.

Nach den gleichen Rechtsvorschriften aber erweisen sich auch alle getarnten streikähnlichen Aktionen als unzulässig und rechtswidrig, mögen sie nun als „Dienst nach Vorschrift“, „Macht-Langsam-Streik“ oder nach irgend welchen Tiernamen benannt werden, weil sie sich mit den Beamtenpflichten schlechthin, nicht in Einklang bringen lassen. Aktionen wie „Igel“ oder „Adler“, die sich angeblich in erster Linie gegen „unpraktikable“ Dienstvorschriften richten, sind auch deshalb unzulässig, weil den Beamten eine solche spektakuläre „Flucht in die Öffentlichkeit“ versagt ist.

Was es freilich in Wahrheit mit jener vorgeblichen Forderung auf „praktikable“ Dienstvorschriften auf sich hat, zeigt sich am besten darin, daß man offensichtlich bereit ist, die Dienstvorschriften umgehend wieder „praktikabel“ zu finden, wenn nur erst die Besoldungswünsche erfüllt sind. Um diese geht es und nicht um die Vorschriften. Besoldungswünsche oder ähnliche Forderungen aber – und mögen sie noch so berechtigt sein – darf der Beamte nicht mit der Art und Weise seiner Dienstausübung in Verbindung bringen; andernfalls verletzt er seine Pflicht zu uneigennütziger Amtsausübung.

Ist also schon der Ruf Eschenburgs nach gesetzgeberischen Maßnahmen unbegründet, so muß seiner Forderung, die „Stellen der ausscheidenden unteren und mittleren Beamten von Bahn und Post durch Angestellte“ zu besetzen, erst recht widersprochen werden. Warum – so muß man fragen – sollen sich derartige Maßnahmen gerade auf Bahn und Post beschränken und bei diesen nur auf die unteren und mittleren Dienstgrade? Sind die höheren etwa gegen Gewerkschaftsparolen immun? Sind es denn die Angehörigen der Hoheitsverwaltungen? Haben nicht vielmehr gerade die österreichischen Polizisten und Zöllner aller Welt gezeigt, was am „grünen Holze“ der Staatshoheitsverwaltung möglich ist, und haben sich demgegenüber die Beamten der Bundesbahn nicht als die „besseren Demokraten“ erwiesen? Die Post zählt übrigens auch zu den Hoheitsverwaltungen, die Bahn freilich nicht. Aber ganz allgemein geht die Annahme Eschenburgs, daß der Staat bei Aktionen wie „Igel“ oder „Adler“ gegenüber Angestellten weniger wehrlos wäre als gegenüber Beamten, an den Dingen vorbei.