Inhalt Seite 1 — Die gefährliche Eile Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn das Entsetzen über die Contergan-Schäden zu einem heilsamen Schock werden soll, müssen wir möglichst viele Faktoren diskutieren, die an solchen Fehlschlägen mitwirken können. Es ist allzu primitiv, allein den Hersteller eines Medikaments, das Schaden anrichtet, zu bezichtigen. Viele, die ihrer Erschütterung in vorschnellen Anklagen Luft machen, wissen nicht, mit welcher Sorgfalt und mit welch großem finanziellen Aufwand die solide forschende Industrie neue Medikamente entwickelt. Sie bedenken auch nicht, daß unter Dutzenden von neuen Ideen in jahrelangen Laboratoriumsarbeiten bestenfalls eine zu einem handelsfertigen Medikament führt. Vielleicht wissen sie auch nicht, daß seit Jahren das Thema der Arzneimittelschäden die ärztlichen Kongresse und die medizinischen Zeitschriften beschäftigt, daß führende Pharmakologen für die tierexperimentelle Prüfung neuer Arzneimittel genaue Richtlinien entwickelt haben, und daß an Art und Umfang der Prüfungen am Menschen immer schärfere Anforderungen gestellt werden.

Damit soll keineswegs geleugnet werden, daß unsere Arzneimittelprüfungen nicht noch wesentlich verbessert werden könnten. Aber vielleicht wäre ebenso wirksam wie verschärfte Kontrollen und künftige Schutzmaßnahmen eine gewisse Einkehr bei uns selber.

Droht nicht unser Tempo, unsere Eile uns auch in der Arzneimittelprüfung zum Verhängnis zu werden?

Da ist einmal die Ungeduld der Kranken, denen die medikamentöse Therapie nicht schnell genug fortschreiten kann. Die Menschen haben es miterlebt, daß man die Zuckerkrankheit oder die perniziöse Anämie beherrschen lernte, sie kennen die wunderbaren Wirkungen der Sulfonamide und Antibiotica. Ist es nicht allzu verständlich, wenn der Kranke alle Hoffnungen auf ein neues Medikament setzt, von dem er gehört hat, und daß er es von seinem Arzt fordert, auch wenn erst spärliche Erfahrungen vorliegen?

Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, welche turbulenten Szenen sich kurz nach der Einführung der Tuberkulostatica an manchen Sanatorien abgespielt haben. Die Kranken hatten vernommen, daß man die Tuberkulose, die sie seit Jahren im Bett oder dem Liegestuhl festhielt, künftig mit Tabletten kurieren werde. Nun wollten sie keinen Pneumothorax mehr, sie wollten nicht einmal mehr liegen, sie forderten die Wunderarznei sofort, sie verließen die Heilstätte und fügten sich durch ihre Voreiligkeit erheblichen Schaden zu.

An solchen unglücklichen Entwicklungen wirkt aber nicht allein die utopische Erwartung der Kranken, sondern zuweilen auch manche Veröffentlichung mit. Wenn der Leser vorschnell über den dernier cri der Therapie unterrichtet wird, erweckt dies Hoffnungen dort, wo kritische Besinnung am Platze wäre. Der fortschrittsgläubige Optimismus mancher Publizisten kann so zur Gefahr werden.

Aber man darf auch nicht ihnen allein einen Fehler ankreiden, den sogar die Mediziner oft begehen. Auch die Ärzte hat diese bedenkliche Eile ergriffen. Es ist ein erregendes Phänomen, daß sich die Therapieforscher auf der ganzen Welt kaum anders verhalten wie die Fischschwärme. So wie ein Reiz, der den Fischzug trifft, zu einer plötzlichen Bewegung des ganzen Schwanns führt, so wenden sich die Forscher geschlossen und gleichsam auf Kommando, den neuen Stichworten zu, die die pharmazeutische Industrie ihnen vorwirft. Die Prioritätsfrage treibt dann zur Eile. Indes, wer verstünde nicht auch, daß junge Wissenschaftler die Prüfungen um der Priorität willen eilig vorantreiben, weil solche Publikationen bei der Habilitation als wissenschaftliche Arbeit gewertet werden. Es gibt heute bekannte Kliniker, deren Arbeiten sich zu einem sehr hohen Prozentsatz oder beinahe ausschließlich aus Präparatprüfungen rekrutieren. Kann und soll man daran etwas ändern? Würden diese Präparate-Arbeiten künftig nicht mehr als wissenschaftliche Arbeiten eingestuft (und es gibt viele ausgezeichnete Publikationen dieser Art), dann würden die Prüfungen vielleicht nurmehr von unerfahrenen Hilfskräften durchgeführt werden.