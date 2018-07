Inhalt Seite 1 — Die Stimme der Städte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Härtling

In seinem Roman „Der Zeitplan“, dieser großen, alle Verletzungen unseres Daseins einbeziehenden Variation über das Thema Labyrinth, läßt Michel Butor den Erzähler Jacques Revel, der sich im Dickicht der Stadt Bleston verliert, einen Film ansehen, der die Ruinen untergegangener Metropolen beschwört: und diese Bilder erinnernd, diese schäbigen, rührenden Überbleibsel urbaner Macht, beginnt Revel einen atemberaubenden, Sätze verschlingenden Lobgesang auf die Städte, auf die Labyrinthe, auf ihre Vielgesichtigkeit und -schichtigkeit, auf ihre Vergänglichkeit und den Rest Dauer, der auf uns kommt in Gestalt geborstener Säulen und rätselhafter Grundrisse. Dies alles schließt Butors hartnäckiges Fragen an die Zeit ein, seine selbstquälerische Lust, die Zeit einzufassen in der Sprache, sie einzuholen in endlosen Wortkaskaden; er trachtet die Jahrtausende zu vereinen in der Sprachgeste; er möchte die Bewegungen der Zeit, ihre Nachlässigkeit, ihre mörderische und vergeßliche Eile versiegeln und still machen unter dem Wort. Er beschwört die Einheit von Zeit und Raum. Er schreibt Hymnen, und sein ausholendes Pathos – wer von den jüngeren deutschen Schriftstellern wagte es, so pathetisch zu sein wie er? – baut sich als Damm gegen den Zeitstrom aus.

Man denkt, liest man sein neues Buch

Michel Butor: „Genius loci – Kulturstätten im Mittelmeerraum“, deutsch von Helmut Scheffel; Biederstein Verlag, München; 168 S., 11,80 DM

an die Stadtbilder aus dem Zeitplan. Butor hat viele Jahre am Mittelmeer verbracht, vor allem in Ägypten, dem er das Schlußkapitel seines Buches widmet. Er hat dem Verlorenen nachgespürt, er ist trunken von dem Licht, das immer wieder, nach dumpfen und dunklen Jahrhunderten, Geist wurde, Göttergestalt annahm.

Es ist bemerkenswert, daß er, bei aller Emphase, die schäbigen und glitzernden Ränder nicht übersieht, in Delphi beispielsweise: „Rings um den heiligen Bezirk finden sich noch Spuren der kleinen raffsüchtigen Stadt mit ihren Hotels und Devotionalienläden – Lourdes, sagt man mit Recht, und noch schlimmer ...“

Dieses vier Seiten lange Kapitel über den Tempel von Delphi besteht aus einem einzigen Satz. Er geht von den Rändern aus, benennt ganz nebenbei geschichtliche Stationen und dringt zum Tempelbezirk vor, in dem er das Reine bewahrt, unversehrt, die delische Dreiheit in Gestalt von Leto, Apollon und Artemis.