Beim Finanzamt Frankfurt (Main) – Taunustor liegt ein Aktenstück, das den „sachbearbeitenden“ Beamten noch beschäftigt, wenn er zum wohlverdienten Feierabend nach Hause fährt. „Hier stimmt etwas nicht mit der Steuergesetzgebung“, meint er. Und ebenso denken auch die Menschen, die hinter diesem „Fall“ stehen: Die Mutter und der Vater eines Kindes, das – wie es im Schriftverkehr mit dem Finanzamt heißt – „durch Frühgeburt (Brutkasten) einen Gehirnschaden erlitten hat, nicht spricht, krankhaft unruhig und seinem Alter nicht entsprechend ist“.

Sorgfältig werden in dieser Familie alle Zeitungsartikel gesammelt, die sich mit den Problemen geistig zurückgebliebener Kinder beschäftigen. Es ist ihr Problem: Ihr Junge ist. sieben Jahre alt, sein Intelligenzalter aber entspricht dem eines Zweijährigen. Vater und Mutter sind, Mitglied in verschiedenen Verbänden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Eltern solcher Kinder Lebenshilfe zu geben. Sie verfolgen aufmerksam die Fachliteratur. Sie suchen nach neuen Mitteln, neuen Wegen, um ihrem Kinde zu helfen.

Jetzt liegen in ihrer Sammelmappe obenauf Berichte über die „Contergan-Kinder“. „Niemand kann das wohl besser verstehen als wir“, sagte die Mutter. Doch dann kommt ein „Aber“. „Man liest, wie für diese Kinder der Staat und die Öffentlichkeit mobilisiert, wie überall Hilfsaktionen eingeleitet werden und daß sich die Politiker darum kümmern, aber niemand spricht davon, daß die Hilfeleistungen für geistig behinderte Kinder schon immer unzureichend waren. Wer spricht denn von jenen armen Wesen, die ohne Contergan-Einwirkung geistig und körperlich mißgestaltet zur Welt kamen?“

Auf Anraten der Ärzte hat diese Familie ihr Kind in ein Heil- und Erziehungsinstitut in der Nähe von Heidelberg gegeben. Hier, so wurde ihr versichert, werde alles nur Erdenkliche getan, um solchen vom Schicksal benachteiligten Kindern ihr Lebensrecht in der menschlichen Gesellschaft zukommen zu lassen. Freilich, der Verdienst des Vaters allein reichte nicht aus, um die Pflegekosten zu bezahlen. „Wir hätten die Behörden in Anspruch nehmen können, und wir hätten auch bei den kirchlichen Organisationen um Hilfe bitten können“, sagte die Mutter. Aber die Eltern entschieden sich anders, sie wollten für die Kosten selbst aufkommen. „Wir versprechen uns eine heilende und fördernde Wirkung dieses Heimes für unser Kind“, schrieb später der Vater an das Finanzamt. Und von dem Tage an, da der Junge nach Heidelberg kam, arbeitete die Mutter wieder in ihrem Beruf, um mit ihrem Verdienst die monatliche Pension von 360 Mark zu bezahlen.

„Und dafür werde ich jetzt bestraft“, sagt die Mutter. „Wenn ich nicht arbeiten würde, müßten andere für mein Kind aufkommen und die Kosten für die Unterbringung in einem Heim bezahlen.“ Und sie legt den Schriftwechsel mit dem Finanzamt, vor. Die Eltern hatten nämlich in einer Zeitschrift gelesen, daß es Steuervergünstigungen für Eltern geistig zurückgebliebener Kinder gäbe. Das stimmte auch; nur hatte die Sache einen Haken: Es wurden nämlich vom Finanzamt bei weitem nicht alle Pflegekosten als außergewöhnliche Belastung anerkannt. Nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten verblieb immer noch ein Jahresbetrag von 2000 DM, der „steuerlich nicht berücksichtigt“ wurde. „Und ich arbeite doch nur wieder, um niemandem zur Last zu fallen.“

Alle Einsprüche nützten nichts. Das Finanzamt berief sich auf die Steuergesetzgebung und blieb hart. Im Gespräch „von Mensch zu Mensch“ mußte man jedoch den Eltern zugestehen, daß hier ganz offensichtlich „eine Lücke im Steuergesetz“ sei. Auch den Beamten im Frankfurter Finanzamt leuchtete es nicht ganz ein, daß eine Mutter, die nur deshalb wieder berufstätig wurde, um dem Staat oder kirchlichen Hilfsorganisationen nicht zur Last zu fallen, genauso behandelt wird, wie eine Ehefrau, die nur für einen höheren Lebensstandard arbeitet. „Mein Mann und ich werden vom Finanzamt wie jeder Doppelverdiener behandelt.“ Das treffe sie besonders hart, weil nämlich weder die Krankenkasse für solche Fälle zuständig sei noch die Angestelltenversicherung eine Ausnahmeregelung gelten lasse.