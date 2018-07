hatte sich damals so daran gewöhnt, mit dem Krieg und den Absurditäten der Nazis zu leben, daß man, ohne es eigentlich recht zu merken, auf zwei verschiedenen Ebenen dachte und handelte. Zwei Ebenen, die sich ständig ineinander verschoben, obgleich eine eigentlich die andere ausschloß. So wußte ich zwar seit Jahren (nicht erst seit Ausbruch des Krieges, sondern seit ich in Frankfurt studierte, damals, als jener die Macht ergriff), daß Ostpreußen eines Tages verloren sein würde. Und doch lebte man so, als ob. als ob alles so weiterginge, als ob alles darauf ankäme, den Besitz wohlbehalten und verbessert an die nächste Generation weiterzureichen. Bei jedem Haus, jeder Scheune, die wir bauten, bei jeder neuen Maschine, die angeschafft wurde, pflegten wir Geschwister untereinander zu sagen: "Die Russen werden sich freuen Obgleich man also von der Sinn- und Zukunftslosigkeit des Ganzen, überzeugt war, wurde" die Gegenwart genauso wichtig genommen wie je. Man konnte außer sich geraten über einen unzweckmäßig ausgeführten Bau, eine unkorrekte Abrechnung, ein schlecht bestelltes Feld.

Seit Monaten wußten wir, daß der endgültige Abschied nun unmittelbar bevorstand. Aber als drei Tage vor dem Aufbruch meine Schwester mit Mann und Schwiegersohn, die für einen kürzen Urlaub zu Hause waren, aus der Nachbarschaft herüberkamen, da wurden die Schlitten angespannt, und wir fuhren auf Jagd. Einen ganzen Nachmittag lang glitten wir lautlos durch den frisch verschneiten Wald, spürten die Dichtungen ab, fuhren durch den hohen Bestand von einem Revier zum anderen. Oberall frische Fährten: Damwild, Hasen, ein starker Keiler. Nur um den Keiler ging es an diesem Nachmittag, so, als wäre dies eine Jagd wie eh und je. Und als schließlich ein Damspießer "angeschweißt" worden war, wurde eine stundenlange sachgerechte Suche veranstaltet, so als verbluteten nicht Zehntausende deutscher und russischer Soldaten jeden Tag im Schnee und Eis dieses erbarmungslosen Winters. Eine sehr wichtige Neuigkeit erfuhr ich ah diesem Tag: Der "Führer" hatte die drei wichtigsten Leute in der Operationsabteilung verhaften lassen. Und zwar hatte sich das so abgespielt: Mitte Januar war die russische Offensive als eine Art Zangenbewegung losgegangen. Die nördliche Stoßrichtung zielte auf Ostpreußen, und es gelang den Russen, innerhalb acht Tagen von Ostrolenka über Allenstein bis ans Frische Haff durchzustoßen, wo die Panzerspitze am 21. Januar anlangte und die Provinz vom übrigen Deutschland abschnitt; der südliche Teil der Zange hatte sich schon am 12. Januar an der Baranow Front Richtung Warschau in Bewegung gesetzt.

In diesen Tagen des totalen Zusammenbruchs der Ostfront, in denen niemand ein klares Bild der Lage hatte, erhielt Oberstleutnant von Chrisaß, aus Krakau die Meldung, Warschau sei gefallen. Er gab den Wortlaut an Oberstleutnant von weiter, und dieser erstattete Oberst von Bonin, dem Chef der Abteilung, Meldung. Diese Nachricht war nun aber den wirklichen Ereignissen vorausgeeilt — erst zwei Tage später sollte Warschau fallen. Als Hitler die Boninsche Meldung erfuhr und mit Hilfe eines zweiten Telephongesprächs feststellte, daß sie unzutreffend war, ließ er die drei zufällig Beteiligten verhaften und beraubte damit die Operationsabteilung ihres Kopfes — mitten in der ebenso entscheidenden wie verzweifelten Endphase.

Diese Geschichte zu erfahren, die natürlich nirgends zu lesen war, erschien mir in der Tat sehr wichtig, zeigte sie doch, daß das Ende nicht mehr fern sein konnte. Wer den Chef seiner Operationsabteilung mitten in der Krise wegen Defaitismus verhaften ließ, weil er eine ordnungsgemäß empfangene Meldung weitergegeben hatte, der mußte doch wohl selbst das Gefühl haben, daß das Ende nahe herbeigekommen sei.

Doch zurück zu unserem Aufbrach und der. Flucht: Auch ich hatte schnell, was mir am unentbehrlichsten schien, in einen Rucksack zusammengepackt: etwas Kleidung und ein paar Photographien und Papiere. Eine Satteltasche mit Waschsachen, Verbandszeug und meinem alten spanischen Kruzifix lag ohnehin fertig gepackt stets griffbereit. Trudchen, meine Köchin, hatte schnell noch Abendbrot gemacht, das wir gemeinsam verzehrten, auch die beiden Sekretärinnen stießen dazu.

Wir aßen also noch rasch zusammen: wer weiß, wann man wieder etwas bekommen würde. Dann standen wir auf, ließen Speisen und Silber auf dem Tisch zurück und gingen zum letztenmal durch die Haustür, ohne sie zu verschließen. Es war Mitternacht.

Draußen hatte sich inzwischen der Treck formiert. Ich lief in den Stall, machte mein Reitpferd fertig, von dem ich wußte, daß es allen Strapazen gewachsen sein würde, und trug dem Kutscher auf, meine sehr geliebte Draulitter Schimmelstute an seinen Wagen anzuhängen. Aber der Alte hatte diesen Auftrag in seiner Aufregung vergessen, und so blieb sie zusammen mit allen anderen Tieren zurück.