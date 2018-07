Inhalt Seite 1 — Goldmünzen – ein lockender Besitz Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der vorangegangenen Ausgabe der ZEIT haben wir uns, meine verehrten Leser, über die Probleme des Goldbesitzes unterhalten. Ich habe versucht, Ihnen deutlich zu machen, daß der Besitz von Gold nicht gegen die schleichende Geldentwertung schützt, wie wir sie gegenwärtig haben. Wer heute Gold erwirbt oder besitzt, hat dafür in der Regel zwei Gründe. Entweder er spekuliert auf eine Goldpreiserhöhung, also auf einen Einmalgewinn. Oder er wünscht in ausgesprochenen Katastrophenzeiten über etwas Wertbeständiges zu verfügen. Da über die möglichen Folgen einer Goldpreiserhöhung an dieser Stelle schon gesprochen worden ist, können wir uns heute den Fragen zuwenden, die mit dem Besitz von Goldmünzen aufgeworfen werden.

Gold schützt nicht gegen den stetigen Kaufkraftschwundeiner Währung, es hat aber ’dennoch seinen Wert über alle Katastrophen der letzten Jahrzehnte hinweg in etwa behalten. Niemand wird ihm also ein Höchstmaß an Krisensicherheit absprechen können. Das gilt aber nur dann, wenn man seinen Goldschatz auch behalten konnte. Und das war in der Vergangenheit nicht immer leicht. Kriegsereignisse, Verlust und Diebstahl haben von jeher den Goldbesitz bedroht.

Gold hat andererseits den unschätzbaren Vorteil, daß sich selbst primitive Völker über seinen Wert im klaren sind, es hat also einen „breiten“ Markt. Interessenten braucht man meist nicht lange zu suchen. Gold läßt sich relativ leicht in Geld zurückverwandeln. Und zwar auch in turbulenten Zeiten, wenn die Börsen nicht mehr funktionieren, Wertpapiere praktisch unverkäuflich sind und Grundstücke und Häuser keine Käufer finden. Gold ist zwar nicht gerade leicht, aber immerhin doch transportabel. Grundstücke und Häuser dagegen nicht. Wertpapiere können, wenn man ihre Originale in Händen hat, zwar sehr einfach bewegt werden. Aber was nützt das, wenn die Unternehmen, die den Gegenwert repräsentieren, aus politischen Gründen dem Einfluß der Eigentümer entzogen sind? Man sollte doch nicht so tun, als ob solche Vorstellungen für ewige Zeiten der Vergangenheit angehören. Wenn wir uns nämlich in der Welt umsehen, finden wir ständig Beispiele, in denen der Privatbesitz – soweit man ihn erfassen kann – einfach enteignet wird.

Wer Gold für ausgesprochene Notzeiten erwirbt, muß beim Kauf bereits an die spätere Verwertbarkeit denken. Er muß also Formen wählen, die auch bei Krisen einen möglichst breiten Markt haben werden. Das sind vornehmlich die überall bekannten Goldmünzen. Aber nicht jede Goldmünze ist marktgängig. Erst recht natürlich nicht die zahlreichen Goldmedaillen, die in regelmäßigen Abständen zu manchmal recht hergesuchten Anlässen geprägt (oder „geschlagen“) werden. Ihre Auflagen sind relativ klein, und ihre Preise sind im Verhältnis zum reinen Goldwert hoch. Sie sind etwas für Liebhaber und nicht geeignet zur Vermögensanlage. Überhaupt muß der Käufer für Goldmünzen stets die Preise im Auge behalten. Oftmals werden für einzelne Stücke erhebliche Sammleraufschläge gezahlt, die sich in Notzeiten natürlich nicht erlösen lassen. Dann gilt nur der reine Goldwert, – in Katastrophenzeiten haben auch die Sammler kein Geld.

Zu den bekanntesten Goldmünzen gehören in der Bundesrepublik das alte 20-Mark-Stück und im Ausland der Goldsovereign (Pfund Sterling). Die Nachfrage nach den goldenen 20-Mark-Stücken ist in den letzten Jahren ständig gewachsen. Da der Nachschub fehlte, trat eine stetige Verteuerung ein. Gegenüber dem reinen Goldwert muß man deshalb einen beträchtlichen Aufschlag zahlen. Es ist in der Vergangenheit ständig versucht worden, Nachprägungen (mit gleichem Goldgehalt) in den Handel zu bringen, ohne daß jedoch von dieser Seite her ein spürbarer Preisdruck ausging. Nachprägungen werden – soweit sie erkennbar sind – mit einem Abschlag gehandelt. Der zur Zeit prominenteste Nachpräger, der Kölner Arzt Dr. K. Schmidt, verlangt für ein Zwanzigmarkstück seiner Produktion 60 DM – gegenüber einem Marktpreis von etwa 75 DM.

Nachprägungen sind ein Kapitel für sich. Nicht nur private Stellen sind in dies Geschäft eingestiegen, oftmals bedrängt durch alte Münzgesetze, sondern auch die Münzanstalten einiger Länder machen sich die Nachfrage nach Goldmünzen zunutze. Die englische Münze prägt seit einiger Zeit fleißig neue Sovereigns mit dem Bildnis Elisabeth II., obwohl auch in England Goldmünzen kein offizielles Zahlungsmittel mehr sind. Aber in manchen Ländern, besonders im Vorderen Orient, wird ein großer Teil der täglichen Geschäfte noch über Sovereigns abgewickelt. Die englische Münze befriedigt also ein echtes Bedürfnis. Natürlich hat die gute Versorgung des Marktes eine entsprechende Reaktion auf den Preis zur Folge, wie sich aus unserer Tabelle ablesen läßt.

Auch die österreichische Münze hat in den letzten Jahren in großen Mengen „echte“ Nachprägungen alter k.u.k.-Goldmünzen auf den Markt gebracht. Nach dem Grundsatz: Kleiner Nutzen bei großem Umsatzl Deshalb sind die österreichischen Münzen nach wie vor sehr preiswert. In ihrer Marktgängigkeit stehen sie allerdings hinter dem Zwanzigmarkstück und dem Goldsovereign zurück. Dollarmünzen sind recht teuer. Hier hat man es mit Nachprägungen noch nicht versucht. Eine Besonderheit: Dollarstücke mit dem Indianerkopf müssen höher bezahlt werden als andere. Schuld daran sind das Sammlerinteresse und die Schmuckverarbeiter, die am liebsten „Indianerköpfe“ verwenden.