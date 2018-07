Inhalt Seite 1 — Kein Ende in Sicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Hauptversammlungen der IG-Farbenindustrie-AG in Abwicklung sind immer noch durch eine lebhafte Aktionärsdiskussion ausgezeichnet. Das ist nicht weiter erstaunlich. Nach Abschluß der eigentlichen Entflechtung des Farbenkonzerns sind nur noch Probleme übriggeblieben, deren Lösung schwierig und auf alle Fälle langwierig ist. Die Zeit, in der sich die Auseinandersetzungen zwischen Aktionären und Liquidatoren wenigstens in einigen wichtigen Punkten fruchtbar gestaltete, ist jedoch vorüber. Von Wert bleibt deshalb nur der Rechenschaftsbericht über den Stand der Abwicklung.

Über das Geschäftjahr 1961 ist zu berichten, daß im Zuge der weiteren Abwicklung des ehemaligen IG-Konzerns die Bilanzsumme von knapp 200 Mill. Ende 1960 auf rund 150 Mill. gesunken ist. Verblieben ist im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Liquidationsüberschuß von 12,5 Mill. Der wichtigste Posten der Rechnung 1961 ist die Ausschüttung von 24 Mill. an die drei großen IG-Nachfolger. Diese können nach den nach wie vor gültigen Entflechtungsbestimmungen zusammen eine Kapitalausstattung von 135 Mill. vorweg aus dem Liquidationserlös beanspruchen. Ihre Forderung ruht auf einer festen Rechtsgrundlage; deshalb gehen die Wünsche einzelner Aktionäre, hieran etwas zu ändern, an der Sache vorbei.

Bis zum Bilanzstichtag haben die Nachfolgegesellschaften zusammen 108 Mill. erhalten. Sie werden in diesein Jahr noch eine Ausschüttung von 12 Mill. ausbezahlt bekommen. Es fehlen dann immer noch 15 Mill. Die Liquidatoren haben der Hoffnung Ausdruck gegeben, im kommenden Jahr diesen Betrag an die Nachfolgegesellschaften zahlen zu können. Alsdann sind deren Ansprüche an die alte IG voll befriedigt. Was übrigbleibt, fließt danach den alten IG-Aktionären, also den Liqui-Inhabern, zu. Bei einem IG-Stammkapital von 1,3 Mrd. DM werden allerdings auch ansehnliche Millionenbeträge nur zu bescheidenen Ausschüttungen auf die einzelne Aktie führen können. Wie hoch der zur Verteilung kommende Überschuß sein wird, weiß heute niemand. Die Liquidatoren haben lediglich ausgerechnet, was nach dem derzeitigen Stand der Liquidation als eine reale Reserve gewertet werden kann. Das sind 25 Mill., von denen, wie gesagt, 15 Mill. auf die IG-Farben-Nachfolger und nur 10 Mill. auf die Liqui-Inhaber fallen. Hinzu kommen die sogenannten Hoffnungswerte.

Für den Liquidationsfortschritt ist von Bedeutung, daß der Komplex Ammoniak-Werk Merseburg GmbH (AWM) rechtlich und rechnerisch geordnet werden konnte. Der Geschäftsbericht 1961 enthält hierüber ausführliche Angaben. Wie problemgeladen trotzdem die AWM noch ist, zeigt die Passivseite ihrer Bilanz. Von ihrer Gesamtsumme – fast 82 Mill. – fallen nur 5 Mill. auf das Stammkapital. Die Rücklagen betragen über 40 Mill., die Rückstellungen für Pensionen und Unterstützungen 16 Mill. Das auf den ersten Blick merkwürdig erscheinende Verhältnis zwischen Stammkapital und Rücklagen mußte gewählt werden, um frei über die Beträge verfügen zu können, welche die IG i. A. zur Vollbefriedigung der Kapitalausstattungsansprüche benötigt. Die für Pensionen und Unterstützungen zu zählenden Beträge stehen nicht eindeutig fest. Lockern sich die Verhältnisse an der Zonengrenze, dann werden voraussichtlich weitere ehemalige Angehörige der AWM nach dem Westen kommen und Pensionsansprüche an das Unternehmen stellen.

Einige, schon vor Jahren vorgetragene Aktionärswünsche gehen dahin, die AWM zu erhalten und nach und nach in sie alle echten Liquidationsüberschüsse und sonstige verbliebene Werte einzubringen. Die Liqui-Inhaber sollen dann an Stelle einer bescheidenen Barausschüttung eines Tages nach dem Modell der Ausgliederung von Hüls Anteilscheine an der AWM erhalten. Dieser Gedanke ist nicht abwegig. Die Liquidatoren haben sich den Weg zu dieser Lösung auch nicht verbaut; vielmehr haben sie sich mit der neugeordneten AWM ein Instrument geschaffen, das sich vielseitig verwenden läßt.

Verständlicherweise beschäftigt die Phantasie der Aktionäre vor allem der Interhandel-Komplex. Über ihn haben die Liquidatoren vor einem Jahr ausführlich berichtet. Dabei haben sie eine feste Position bezogen. Die Zeit für weitere Ausführungen halten sie offenbar nicht für gekommen. An dem in den Vereinigten Staaten schwebenden Interhandels-Prozeß, der über die Rückgabe der als Feindvermögen beschlagnahmten General Aniline and Film Corporation (GAF) an das schweizerische Unternehmen Interhandel (dieses stand vor dem Kriege der IG nahe) entscheiden soll, ist die IG selbst nicht beteiligt.

In den zurückliegenden Monaten wurde von einem Vergleich zwischen Interhandel und amerikanischer Regierung gesprochen. Fühler würden auch offenbar von beiden Seiten ausgestreckt. Andererseits wird aber auch von den Parteien die Hauptverhandlung mit Energie vorbereitet. Was zum Schluß aus der Angelegenheit herauskommt, läßt sich schwer vorweg beurteilen. Für die IG i. L. ist es vor allem von Bedeutung, daß die Vorgänge vor der Beschlagnahme aufgeklärt werden. Sollte sich dabei herausstellen, daß die IG i. L. Ansprüche an das Interhandel-Vermögen besitzt, dann gewinnt sie damit noch längst nicht ihr Eigentum zurück. Erst müssen nämlich die Amerikaner das deutsche Vermögen freigeben. Das ist ein langer Leidensweg, der noch längst nicht zu Ende gegangen ist. Bestehen aber Eigentumsansprüche der IG i. L. an die GAF und respektieren die Amerikaner sie nicht, dann wird sich die IG i. L. an die Bundesregierung wenden und Schadenersatz fordern. Aber hierfür fehlen wieder die gesetzlichen Voraussetzungen.