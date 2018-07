BREMEN (Kunsthalle): „Marèes“

Hans von Marées, geboren vor 125 Jahren in Elberfeld und vor 75 Jahren in Rom gestorben. Die Bremer Kunsthalle nimmt als einziges deutsches Museum davon Notiz und zeigt, bis zum 21. Oktober, eine Auswahl seiner Zeichnungen. Ein Ersatz oder ein Präludium „für die große Marées-Ausstellung, die die deutsche Kunstwissenschaft der Welt schuldig ist“ (Günter Busch). 1937, im runden Jubiläumsjahr, war Marées als „artfremd“ verpönt. Heute gilt der Deutsch-Römer, der Sonderling mit den klassischen Ambitionen, als eine leicht angestaubte Größe des 19. Jahrhunderts. Meier-Graefes enthusiastische Monographie hat die Begeisterung von Generationen verbraucht. Marées „eroberte ... lichteste Gefilde, wo Götter, Göttinnen schwebend wandeln und man nicht ihren Schritt, sondern die Luft, die ihre Gewänder bewegte, ahnt: Hellas in der Süße ... traumgeborenes Hellas“. Man kann ihn auch anders, nüchterner sehen, und gerade seine Zeichnungen können zu dieser neuen Sicht verhelfen. 115 Blätter sind in Bremen ausgestellt, Vorzeichnungen für die Fresken in Neapel, Entwürfe für die großen mythologischen Gemälde, Porträtskizzen und Studienblätter, die er für sich selbst und für seine Schüler machte. Keine Götter und Göttinnen, sondern männliche und weibliche Akte. Die Vorzeichnungen zu den Gemälden bilden das großartige und haltbare Fundament für den mythologischen Oberbau. Die Hesperiden haben die schöne Leibhaftigkeit römischer Modelle, die Zeichnung zum Heiligen Georg ist eine grandiose Bewegungsstudie von Pferd und Reiter. Also kein traumgeborenes Hellas, sondern, mit Marées eigenen Worten, „das unmittelbare, unbefangene Verhältnis zur Natur“. Keine Übernahme des griechischen Formenkanons, aber ein Bekenntnis zur Idee des klassischen. Um Marées Eigenart noch stärker zu akzentuieren, sind in Bremen gleichzeitig Zeichnungen von Adolf von Hildebrand ausgestellt, seinem Freund, der als Bildhauer dessen Vorstellungen realisierte und sie der nächsten Bildhauergeneration weitergab. g. s.