Die Freien Demokraten, so will es scheinen, haben die Tugend der Sparsamkeit in Erbpacht genommen. „Der Versuch, die Ausgaben des Bundes... der realen Steigerung des Sozialprodukts anzupassen, (muß) ganz entschieden gewagt werden. Nur so kann von der öffentlichen Hand her einer schleichenden Geldentwertung ... wirksam begegnet werden.“ Goldene Worte, entnommen dem Pressedienst der FDP. Und so zeigen sich die Freidemokraten, angeführt von „ihrem“ Bundesfinanzminister, zu allem entschlossen, selbst zu einer „zeitlichen“ Streckung (sprich Kürzung) populärer Staatsausgaben.

Musik in Steuerzahlers Ohren, dem auf der „schrecklichen Treppe steigender Staatsausgaben“ schon lange schwindlig geworden ist. Und, seien wir ehrlich, ob diese oder jene Straße heute oder morgen fertig wird, was macht das schon nach den langen Jahren der straßenbaupolitischen Versäumnisse. Immer neue Wohnungsbaurekorde können wirklich auch nicht mehr das allein seligmachende Ziel sein. Schon gar nicht dann, wenn sie nur um den hohen Preis von Steuererhöhungen zu erringen sind. Schließlich hat es sich auch zur Genüge herumgesprochen, daß überproportional steigende Staatsausgaben für unsere Konjunktur- und Währungsstabilität die Gefahr Nummer eins darstellen.

Ein Bravo also den Freien Demokraten – und viel Glück! Aber, bitte, Konsequenz. Und an der scheint es zu mangeln, leider auch im Lager der Liberalen. Ausgerechnet dort wurde und wird heute noch der „Vorrang“ der Verbesserung der Kriegsopferversorgung postuliert. Ein gewiß ehrenhaftes Vorhaben, den bedauernswerten Opfern des Krieges den verdienten „Dank des Vaterlandes“ abzustatten. Ja, aber woher gerade jetzt die hierfür benötigte Milliarde nehmen? Daß die Freien Demokraten noch in diesem Jahr den Beamten etwas Gutes tun wollen, ist in Bonn gleichfalls ein offenes Geheimnis. Nicht minder kostspielig sind auch die von FDP-Vertriebenenminister Mischnick geplanten „Verbesserungen“, denen sich seine Partei in der Öffentlichkeit viel weniger lautstark als den Blank’schen Reformplänen widersetzt. Die Ehrlichkeit gebietet schließlich zu sagen, daß die Übernahme der Kindergeldzahlungen auf den Bundesetat (Kostenpunkt 1,5 Mrd. DM) – der dickste Brocken in dem arbeitsministeriellen Reformprogramm – einer freidemokratischen Initiative zu verdanken ist.

Doch zurück zu dem im Bundesvertriebenenministerium vorbereiteten Entschädigungs-Paket: zusätzliche Kriegsgefangenen-Entschädigung, Gleichstellung der SBZ-Flüchtlinge mit den Vertriebenen im Lastenausgleichsrecht, Wiedergutmachung an SBZ-Häftlinge sowie großzügigere Versorgungsleistungen an sogenannte 131er – diese kurze Inhaltsangabe mag hier genügen. Kostenpunkt: Rund 700 Mill. DM. Dazu 2,5 Mrd. DM für Kinderreiche und Kriegsopfer, die „wenigen“ Millionen schon gar nicht gerechnet, die alljährlich für die von den Freien Demokraten angeregte Aufwertung alter Lebensversicherungen benötigt werden.

So geht es nicht. Um nicht mißverstanden zu werden: Die sachliche Berechtigung einer solchen Kriegsfolgen-Schlußgesetzgebung ist unbestritten. Aber jetzt ist wirklich nicht die Zeit, sie ernsthaft zu diskutieren – auch nicht einmal hinter den Kulissen. Edle Parteienwettkämpfe um die Gunst bestimmter Wählergruppen müssen der Vergangenheit angehören. Das sei allen Parteien des Deutschen Bundestages, keineswegs allein den Freien Demokraten, mit aller Deutlichkeit ins Stammbuch geschrieben. Sigmund Chabrowski